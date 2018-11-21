〈北部〉挹注2.8億元 桃園大有梯田公園開工

2018-11-21

〔記者陳昀／桃園報導〕等了廿七年！虎頭山旁的公二公園一九九一年即完成土地徵收，但只完成一、二期工程（忠義公園），仍有二．一公頃土地未開發，市府投入二億八千萬元闢建大有梯田公園、重現大檜溪風采，打造以松鼠為主題的「共融特色遊戲場」，並於公園內建置「民富社福館」，首期工程昨天開工，公園預計明年底啟用。

延宕27年 公二開發明年底完工

鄭文燦指出，縣府時期分四期推動公二公園開發，一九九一年完成土地及地上物徵收，但當地有宮廟精舍，只完成一、二期的忠義公園、大有消防分隊後即停擺，升格後他找桃園區里長聯誼會會長蕭日清協助斡旋，說服廟方搬遷，進而啟動後續建設。

市府工務局景觀工程科長高必嫻說，後續第一期工程為全區雜林整理、山溝排水整治、建置施工便道，並將通往公園的三元街四○七巷路寬從四米拓寬為七米；第二期為公園主體工程及遊具工程，將重現早期大檜溪的梯田地景，打造戶外型音樂劇場，讓市民可坐在梯田田埂欣賞表演、戲劇或音樂；另設置以松鼠為主題的共融特色遊戲場，將有一座五米高的松鼠主題遊具及各式設施，工程費約一億五千萬元，明年底完工。

高必嫻表示，公園內也將設置民富社福館，包括公托中心、日照中心、幼兒園、市民活動中心及小型展演中心等設施，總經費一億三千萬元，預計明年完成規劃設計及水土保持審查，後年動工。

鄭文燦補充說，市府規劃在虎頭山設置六條生態步道，其中二條鄰近大有生態公園。