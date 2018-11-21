〈北部〉辭立委？ 陳學聖：無縫接軌續服務

2018-11-21

〔記者陳昀、李容萍／桃園報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕昨天辭立委展示參選決心，同黨桃園市長候選人陳學聖被問及是否跟進時，仍維持先前說法表示，每個人考量不同，他會無縫接軌保持立委的服務，當選後會於就任市長前一日辭職；陳學聖昨天上午也到市府門口拜票，發放「六個承諾」文宣給準備上班的公務員。

青年問政連線 同框造勢

此外，尋求連任的國民黨市議員梁為超、黃敬平號召組成「ＫＭＴ青年問政連線」，昨天邀集八德區朱珍瑤、蘆竹區張桂綿、楊梅區涂權吉、觀音區江承洲、山地原住民區簡志偉等市議員候選人齊聚陳學聖南區競選總部，與陳學聖同框舉行「這一次挺年輕的」造勢會。

對於辭立委問題，陳學聖說，桃園六席區域立委國民黨只有二席，倘若辭職無法遞補，只剩立委呂玉玲一人承擔，將無法保障服務品質及民眾權益，基於對選民的責任，他會做到無縫接軌，當選就職市長前一天再辭職。

陳學聖昨天上午八點也到市府門口拜票，陳學聖說，到市府拜票是為同仁加油打氣，並「跟同仁約定」打造透明、廉潔、有效能市府團隊；拒絕關說，為同仁擋壓力；功由下起，過由上起；停止浮濫活動，同仁回歸正常認真上班；全心守護同仁，不再有任何傷亡犧牲；凡因選舉被迫停休同仁，選後即刻開始補休。

鄭文燦對此表示，市府員工私下都說他是歷來最好的市長，相信多數員工都會支持他，不會因陳學聖的拜票受影響，也質疑「陳學聖是把市府當做秀的地方嗎？」