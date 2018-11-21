〈北部〉穩住客庄票 鄭文燦強打政績牌

2018-11-21

〔記者李容萍、陳昀／桃園報導〕民進黨市長候選人鄭文燦拚連任，昨出席客家建設中壢場說明會，頒發客家後援會幹部聘書，呼籲鄉親一起挺客家，讓他力量大一點、聲音大一點，打造桃園成為台灣客家的亮點城市。

鄭文燦表示，桃園是全國客家第一庄，客家人口逾八十五萬，這四年來，從音樂、戲劇、文學、工藝到美食，已落實到客家的生活中，桃園去年獲得客委會客語生活環境營造全國第一名；浪漫台三線計畫廿億硬體預算，桃園就爭取到十三億，包括龍潭的茶葉故事館、平鎮乙未戰爭紀念公園及永安漁港海螺廣場等三大建設，都已開工。

鄭文燦說，四年來市府客家事務局預算從升格前的二億元，到明年將大幅提升到十三億元；過去只有一座客文館，現在還有龍潭茶葉故事館、鍾肇政文學館、鄧雨賢台灣音樂紀念館、平鎮新富市場客家市集、乙未戰爭紀念公園、中壢第一市場客家文創中心、觀音崙坪地景公園客家工藝館、新屋永安漁港海螺廣場也是客家漁業文化館，楊梅茶葉改良場還設置一個茶葉故事館等。

鄭文燦強調，「如果你是客家人，以客家人為榮，更要把這份自信心、光榮感找回來！」相信桃園一定可以成為台灣推動客家文化的領頭羊，他在任內成立客家基金會，邀請年輕人協助客家局推動各種客創、客青活動，讓客家文化走入生活，而且再創新。

爭取舉辦第一屆客家博覽會

鄭文燦說，非客家人的市民，也可以學習、了解、體驗客家文化，桃園已向客委會爭取第一屆客家博覽會在桃園舉辦，桃園不會花大錢蓋圓樓，而是要讓大家了解客家生活的智慧。