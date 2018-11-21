〈北部〉宜蘭衝票 蔡英文今晚9度站台

2018-11-21

〔記者張議晨／宜蘭報導〕總統蔡英文今晚將第九度到宜蘭，與行政院長賴清德合體為民進黨縣長候選人陳歐珀造勢。對此，國民黨縣長候選人林姿妙陣營抱持樂觀態度，強調他們是「小蝦米對抗大鯨魚」，競選活動都按部就班在走，相信不會影響支持者的態度。

賴清德、游錫堃齊挺 最後階段衝票

選戰進入最後倒數，國、民兩黨縣長候選人衝刺選情。林姿妙未參加傳統公辦政見發表會，改走掃街行程，與基層民眾「搏感情」。林姿妙昨率車隊到蘇澳鎮，陪同鎮長陳金麟、縣議員候選人林騰煌掃街，晚上則徒步拜票，「母雞拉小雞」衝刺蘇澳鎮選票。

宜蘭縣長選情激烈，陳歐珀今晚邀請蔡英文總統、行政院長賴清德及前院長游錫堃站台，「英、賴、游」合體打出天王牌，盼在選前倒數時刻將氣勢拉到最高點。

林姿妙競選總部主委林建榮對此「樂觀看待」，他強調，自從投入選舉以來，他們都是「小蝦米對抗大鯨魚」，要面對民進黨中央府院黨龐大行政資源的考驗，不過選民很聰明，若「大咖」來亂開支票，不見得是加分，反而是減分，他相信支持者不會受綠營大咖站台影響。

林姿妙明晚溪南羅東辦造勢晚會

林姿妙陣營預計明晚在羅東鎮溪南競選總部舉辦造勢晚會，邀請前行政院長張善政助陣。林建榮說，距投票日僅剩四天，他們每天行程都按部就班在走，到各鄉鎮市場掃街，廿三日選前之夜，隊伍將匯聚羅東、宜蘭市。