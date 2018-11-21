〈北部〉新竹市頭前溪左岸入口指標 完工

2018-11-21

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府在頭前溪新竹左岸進行四大出入口意象改善工程，其中，中華路連接竹北市與新竹市的前溪左岸出入口以淺藍色做為入口意象指標，而且車輛出入口也已完成柏油鋪設，市府交通處表示，年底其他三個出入口也會陸續完成，要讓十公里的新竹左岸四大出入口成為頭前溪新意象。

市府交通處表示，此次頭前溪新竹左岸四大出入口意象改造工程斥資八千萬元，包括進行出入口的人車分道及停車場改造工程，目前位在中華路的前溪左岸出入口意象指標系統已完成。

交通處表示，新竹左岸此次透過入口意象環境改造工程，結合自行車道改善和滑板公園、棒球場、壘球場等運動設施，已讓新竹左岸變身為多功能休憩運動廊帶。

四大出入口包括前溪、舊社、水源及千甲出入口，其中最主要且最大的出入口前溪左岸出入口，連結左岸主要休憩及運動場域，目前已完成人車分流動線改善，也完成人行道長一百六十公尺與活動廣場兩千六百平方公尺，增加綠地八千兩百平方公尺，同時闢設停車場，提供一百四十六個汽車位與一百卅六個機車位。

此外，另三處出入口也設有人行道及廣場空間，並有一百八十公尺人行道、也劃設一百四十九個汽車位和卅五個機車位、加上廣場和綠廊帶，周邊環境已大幅改善，將提供市民舒適的運動休閒空間，預計年底全部竣工。