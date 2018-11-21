〈北部〉延宕2年 苗縣西湖溪路堤共構有譜

2018-11-21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉推動西湖溪路堤共構工程計畫，期盼串聯台一線至台十三線銅鑼鄉路段，不料，第一、二期工程完工兩年來，第三期工程卻遲遲無進展，引發關注。

中央補助1.62億 啟動第三期工程

苗栗縣府指出，經持續爭取，已於十一月上旬獲交通部核定補助一．六二億元，加上縣府自籌四千萬元，將投入二億多元推動。

縣府：用地取得逾期 致停擺

縣府工務處指出，第三期工程停擺主因是當時用地取得逾六個月期限，可能承包廠商不願意等待，便依法工程發包六個月後申請解約。經縣府爭取，西湖溪路堤共構工程計畫被交通部納入「生活圈道路交通系統建設計畫」。

目前西湖鄉境內主要交通幹道是台一線與苗一一九線；苗一一九線雖串連西湖與銅鑼，但道路彎曲，路幅較窄，僅六公尺寬，而西湖溪路堤共構工程，路幅可達十二公尺，且能串聯台一線至台十三線銅鑼鄉路段，鄉民到銅鑼科學園區將更便捷，也有助於在地農作物產銷。

此工程規劃分三期，第一期由南北向台一線西湖橋往東西向至飛龍大橋全長八百公尺，已在二○一三年九月通車；第二期工程全長一千二百七十公尺，由飛龍大橋通往苗三十三線支線，也於前年完工；第三期工程，預定由苗三十三線支線起，銜接至當地重要幹道龍壽橋周邊聯絡道，達到串連至台十三線效果。

工務處：重新查地籍 辦理價購

工務處表示，正重新清查地籍，了解與之前工程調查時土地是否有移轉、買賣等情形，預計明年舉辦公聽會，與地主、居民交換意見，待徵得同意，則可辦理協議價購等取得土地程序，推動後續工程。