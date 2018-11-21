〈北部〉竹縣道路拓寬改善工程 中央挹注逾8億

2018-11-21

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府表示，交通部的生活圈道路交通系統建設計畫，縣府提出二項道路新闢拓寬工程和一項危險瓶頸路段改善工程，近期獲公路總局來函同意補助八億一千九百七十五萬元，預計明年初辦理墊付案，二○二二年前完工。

福高茄苳、寶山交流道拓寬及竹47線改善

這三項工程分別是福爾摩沙高速公路茄苳交流道聯絡道路穿越中山高的新林路至寶新路段工程總經費五億二千萬元、福爾摩沙高速公路寶山交流道聯絡道竹四十三線寶山路段拓寬工程總經費五億二千八百六十五萬元、新竹縣寶山鄉鄉道竹四十七線南坑橋及周邊道路改善工程總經費二千三百八十五萬元。

縣府：明年初辦理墊付案 2022年前完工

縣府表示，三項工程合計總經費十億七千二百五十萬元，其中中央補助款八億一千九百七十五萬三千元、地方配合款二億五千二百七十四萬七千元，預計明年初辦理墊付案，二○二二年前完工。

縣議員邱振瑋說，福爾摩沙高速公路茄苳交流道聯絡道路改善工程前段，已於二○○八年獲公路總局補助約六．二億元，在二○一六年五月完工，但與國道中山高橫交路段尚未開通，這次穿越高速公路及道路拓寬工程從聯絡道1K+700路段做到新林路與寶新路二段交叉路口，長度二百四十公尺。

縣府表示，寶山鄉竹四十三線第一期拓寬工程已在四月通車，後續工程要將3K+695至4K路段的路幅七公尺拓寬為十五公尺的雙向四車道。

縣政府也表示，寶山鄉鄉道竹四十七線是新竹縣與苗栗縣往來的重要聯絡道路，南坑橋路段因路型及路寬限制，導致轉彎角度及迴轉半徑過小，預計橋梁拓寬七．七五公尺，對於未來道路安全將有極大助益。