〈北部〉新屋永安漁港海螺園區 2020年完工

2018-11-21

〔記者許倬勛／新屋報導〕桃園市府工務局推動「永安漁港海螺文化體驗園區工程」，四月間被質疑海螺館抄襲英國學生作品惹議，經建築師公會鑑定無抄襲，工程順利發包，昨天動工，總工程費三億八千四百萬，預計二○二○年五月底完工。

市府新建工程處長陳智仁表示，永安漁港是全台唯一客家漁港，擁有牽罟、吹海螺及石塭捕魚等傳統客庄捕魚文化，市府以「海螺」意象規劃永安漁港及周邊面積近卅公頃基地打造客家觀光漁港，希望透過文化園區的建置，發揚客庄捕魚文化，讓客家文化透過體驗、展示、教育等方式傳承、發揚。

海螺文化體驗園區面積五．六公頃，海螺館外觀以「海螺」為造型，象徵客家捕魚「吹海螺」（噴都）意象，主建物設計以曲線外殼為造型，「薄殼結構及厚板基礎」為主結構，並採雙層屋頂、雨水回收系統等設計，讓主場館成為生態、節能、減廢、健康的智慧綠建築；內部將設置文化展覽空間、多功能小講堂、輕食商店、辦公空間等，上層設置半戶外觀景平台，讓民眾欣賞永安漁港夕陽。

園區戶外領域未來將規劃設置地景公共藝術，讓永安漁港也是亮眼的藝術園區，扮演發展觀光產業的重要角色。

判定未涉抄襲 順利動工

今年四月海螺文化體驗園區委託規劃設計案決標後，被指設計疑抄襲英國東倫敦大學學生放在IG上的作品，引發議論，經市府委由建築師公會召開兩次鑑定會議，五月判定「未涉及抄襲」，新工處即著手細部設計，十月上網招標並順利標出，昨天動工，預計二○二○年五月底完工。