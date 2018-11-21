〈北部〉桃園南門公園停車場 明年2月底前免費

2018-11-21

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園區的公廿四基地閒置多年，市府升格後積極活化，開發公園、地下停車場及四里聯合集會所，市長鄭文燦昨天宣布命名為「南門公園」，並先行啟用南門公園地下停車場，可提供汽車三四五席、機車六一五席停車格，即日起至明年二月底免費停車。

明年3月起 汽車每小時30元

汽車每小時收費卅元鄭文燦表示，南門公園地下停車場即日起試營運至明年二月底，試營運期間完全免費，明年三月一日營運後，汽車每小時收費卅元，機車每次十元，並提供附近里民月租優惠。

他說，公廿四基地面積達五五六一坪，位於桃園區中山路、三民路口南門市場旁，地處桃園鬧區，前身為桃園高中女生部，之後前半部做為清潔隊使用、後半部保留校長及教職員宿舍，但因沒有完整規劃而閒置四十年，還常被棄置家具垃圾等，他上任四十天即著手清理、活化，並啟動各項建設。

鄭文燦表示，市府斥資四億五千萬元在此開發公園、地下三層停車場及南門里、南華里、西門里、西湖里四里聯合集會所，原校長宿舍則轉型為庇護工場，除了先行完工的停車場，南門公園預計十二月完工，四里聯合集會所可望於明年農曆年間完工。

下沈式廣場 增加通風及採光

市府交通局長劉慶豐指出，南門公園地下停車場提供汽車停車格三四五席、機車停車格六一五席，採下沈式廣場及天井設計，可將公園綠意及陽光導入，增加通風及採光效果，並導入電子收費、車牌辨識、智慧尋車等系統，提供友善貼心服務；交通局也會重整南門市場周邊的交通號誌及告示牌，避免車輛在三民路口回堵。