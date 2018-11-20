〈北部〉花蓮縱谷東西向聯外道 北岡大橋啟用

2018-11-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕全長五百五十公尺的花蓮縣瑞穗鄉北岡大橋，主要橫跨富源溪，可銜接台九線及一九三線道，改善花蓮縱谷東西向聯外道路不足的窘境，施工耗時逾二年，終於在昨日正式通車，未來將可提高瑞北、鶴岡地區的交通便利性，讓柚農不用再「繞路而行。」

鶴岡文旦疏運便捷

花蓮縣瑞穗鄉是文旦主要產區，由於鶴岡地處偏遠，加上受到富源溪分隔，東西向聯外台九線道路又僅有一座橋梁，往年每到收成時，柚農都必須沿著一九三線道南下後，才能進出瑞穗市區疏運。

橋寬面達廿公尺的北岡大橋，全長五百五十公尺，橋墩與橋座共十五座，總經費五億七千九百零八萬元，包含瑞穗鄉台九線二六七公里處至鶴岡村的道路拓寬及橋梁新建工程，經耗時二年多，昨日啟用，由花蓮縣長蔡碧仲主持通車典禮。

瑞港公路直通台九線

蔡碧仲說，北岡大橋銜接瑞穗瑞北與鶴岡村，中間橫跨富源溪，主要是台九線與一九三縣道間的聯絡橋梁，通車後除可便捷農產品運輸、提升地區防救災能力，更有效縮短行車時間，增進鄉親生活、通勤的便利性。

立委蕭美琴表示，北岡大橋是座令人驚豔的大橋，不但漂亮又寬敞，兩側還有自行車道，未來不只鶴岡地區的民眾，方便進出一九三線道和台九線間，更有利農產品運輸，對於來旅行的觀光客也相當便利。

瑞穗鄉隨著北岡大橋通車，加上台九線及一九三線道的拓寬改善工程，未來民眾可方便通行於瑞北與鶴岡村，也能從瑞港公路直接通往台九線，不需再繞進瑞穗鬧區，讓花蓮南區的整體交通網絡更趨完善。