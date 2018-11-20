〈北部〉宜蘭直達桃機客運上路 推優惠價

2018-11-20

〔記者江志雄／宜蘭報導〕往返宜蘭及桃園機場的統聯客運一六六一直達路線昨通車，即日到明年一月底推優惠價，全票一百六十八元、半票八十八元。而通車首月也就是至十二月十九日，宜蘭縣民另有優待，憑證全票只要八十八元。

12月19日前 宜蘭縣民憑證全票88元

過去從宜蘭搭乘大眾運輸到桃園機場，通常先到台北火車站，再轉乘機場捷運；統聯客運一六六一直達路線，從羅東轉運站發車，沿途停靠宜蘭及礁溪轉運站上國道五號，直抵桃園機場，桃機第一、二航廈都有停靠站點，每趟車程兩小時到兩個半小時。

陳歐珀：與鄭寶清共同提案促成

立委陳歐珀、鄭寶清、宜蘭縣政府交通處長林國民、統聯客運總經理朱玉書等人，昨出席通車啟航儀式。陳歐珀說，這條路線是他與鄭寶清共同提案促成，方便宜蘭鄉親到桃園機場搭機，宜蘭國際觀光旅遊將邁向新的里程碑。

羅東鎮民陳姓夫婦搭上首發車到桃園機場接機，陳先生說，以前宜蘭到桃機要轉搭不同交通工具，轉乘過程浪費不少時間，現在「一票到底」就能到達目的地，對常出國或接機者是一大福音。

24小時營運 每天往返各30班次

統聯客運一六六一採二十四小時營運，每天往返各三十班次，尖峰時段班距三十分鐘，離峰六十分鐘；羅東轉運站至桃機全票兩百八十元、宜蘭轉運站兩百五十元、礁溪轉運站兩百元，即日到明年一月底推優惠價，只要一百六十八元，明年二月起恢復原票價，洽詢電話：0800-241560。

統聯客運已把這條路線訂票訊息，貼上著名的旅遊體驗預訂平台「Klook客路」，方便外國遊客訂票，盼搭載更多國際旅客到宜蘭旅遊。