〈北部〉控林姿妙恐成砂石縣長 陳歐珀：若抹黑願退選

2018-11-20

〔記者張議晨、江志雄／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀陣營，指控國民黨候選人林姿妙子女投資的益興礦業開山挖礦，破壞山林，若林當選恐成「砂石縣長」，並強調若有歪曲、抹黑，陳歐珀願退出選舉。林姿妙親上火線回批選舉奧步，「意圖使人不當選」，會請律師提告；並質疑陳歐珀要「退選」，為何透過別人轉達？不敢出來面對。

林指合法事業 陳：縣民聽得下去嗎？

益興礦業位在蘇澳白米溪上游，林姿妙兒子林宜弘、女兒林羿伶曾分別擔任董事長、董事，綠營質疑林姿妙家族用不正當手段，開山挖礦獲利。陳歐珀競選總部總幹事黃適超痛批，開山挖礦是私人利益，對宜蘭繁榮無幫助，對下游水土保持卻有影響，林姿妙說是「合法事業」，縣民「聽得下去嗎？」

民進黨宜蘭選對會召集人林進財則指控，林姿妙家族除益興礦業，另投資慶庭開發建設、柏康事業，三家企業均從事土石開採，如果林姿妙當選恐成「砂石縣長」；他還向林姿妙叫陣，若有抹黑、不實指控，陳歐珀願退出選舉，反之，若林姿妙家族有上述行為也應退選。

林反擊要告 批陳拿水泥廠政治獻金

對此，林姿妙反擊陳歐珀以「退選」當賭注，為何是由林進財等人發言，自己不敢出來面對？她要委託律師針對散布者提出「意圖使人不當選」告訴。林姿妙說，陳歐珀請人代打抹黑她，陳若是男子漢大丈夫，就不該躲在後面，應勇敢站出來面對講清楚。

林姿妙更抨擊陳歐珀擔任立委期間，左手打壓合法礦場，右手拿水泥廠政治獻金，一旦入主宜蘭縣政府，是否愈收愈多？這次是她在選縣長，陳陣營卻一直透過抹黑栽贓手法傷害她的子女。

林姿妙委任律師林詠御說，二○一五年九月，林姿妙家族成員已無柏康股份，慶庭持股也僅有十％，益興礦業也是合法經營公司，將在選前控告散布謠言者，陳歐珀如果也提出這樣言論會一併提告，陳陣營指控並非事實，陳歐珀是否要退選？

「歡迎來告！」黃適超說，他們的發言都經過團隊討論、授權，沒有抹黑栽贓，歷屆縣長、候選人，沒人開山挖礦，只有林姿妙把它當成合法行業，「我們講的都是事實，要告早就告了，若不敢告林姿妙就應退選」。