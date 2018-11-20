〈北部〉《賄選追追追》苗栗鄉代選將媽媽當樁腳 涉買票交保

2018-11-20

〔記者張勳騰／苗栗報導〕距離投票日僅剩三天，苗栗縣檢警調單位全面查察賄選，據苗栗地檢署統計，目前接獲二百多件賄選檢舉案，其中列選偵有四十件、已起訴一件、候選人收押一人、樁腳收押四人。檢警調研判選情告急的候選人仍會伺機而動，由於苗栗檢警調雷厲風行查賄，也讓已「出手」的候選人風聲鶴唳、草木皆兵。

買票紙條藏垃圾桶底部 傳喚數十人

苗栗地檢署檢察官石東超十七日指揮苗縣調查站、竹南警分局等單位，搜索、約談某造橋鄉民代表候選人的陳姓女樁腳、也是該鄉代候選人的母親，她見警調人員前來，立即將疑似為買票紙條藏於垃圾桶底部，仍被查賄人員搜出，隨即依據該紙條記載名單約談數十位選民到案說明。

選民坦承樁腳以1000元買票 主動繳回

經訊問後，有多名選民坦承確有樁腳以一千元買票，請託支持候選人當選情事，並主動交出買票現金（見圖，記者張勳騰翻攝），共繳回一萬四千元；陳姓女樁腳因有串證之虞，被苗栗檢方聲請羈押，苗栗地方法院裁定五萬元交保。

苗縣選偵案40件、收押1選將、4樁腳

苗栗地檢署發言人、主任檢察官陳宗豪指出，年底選戰激烈，目前已接獲二百多件疑似賄選檢舉案，主要是候選人贈送禮品，包括白米、蜂蜜、醬油、沙拉油、老花眼鏡及現金賄選，列選偵有四十件、已起訴一件、候選人收押一人、樁腳收押四人。

目前苗栗檢警調單位所查獲的現金賄選案，金額一票五百、一千元不等，根據檢警單位所掌握的情資，愈逼近投票日，選情告急的候選人仍蠢蠢欲動，因此檢警調單位已嚴密監控。