〈北部〉《苗栗政見會》徐耀昌轟開芭樂票 徐定禎嗆施政不利

2018-11-20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣選舉委員會昨舉辦第二場縣長選舉公辦政見發表會，尋求連任國民黨候選人徐耀昌猛轟對手政見開芭樂票，無黨籍候選人徐定禎則反擊對方施政不利，質疑操守不佳。無黨籍候選人黃玉燕則主打觀光賺錢；三人再同台零互動也未握手，另名候選人朱泰平則再次缺席。

徐耀昌一發言就火力全開，先批徐定禎玩弄數字，靠著苗縣府協助出售舊頭份國中土地所得價金，才使頭份市庫得有上億結餘，卻自誇是理財專家；成日強調要去中央搶錢實施免費營養午餐，但市民期盼許久的頭份里活動中心卻跳票；還莫名拆除立體停車塔。

徐定禎反擊，兩任市長任內轉虧為盈，結餘三億多元，每筆錢都花在刀口上，徐耀昌建設的機械立體停車場無人使用，是標準蚊子館。頭份里活動中心也是為發揮最大土地價值，經重新設計後近期將發包；他強調，八年任內嚴格要求行政團隊依法行政，因此無人涉及不法。

徐定禎說，徐耀昌挪用消防救災指揮車當公務車被罰八十萬，又是全民埋單，但他卻將過錯推給下屬，令人心寒；身揹棄土案官司，二審遭重判九年，如何有心縣政。

徐耀昌：4年撙節 財政回穩

徐耀昌次輪說，苗栗財政曾被外界評為「腦死」，但經四年撙節收支，才得以推出加護病房，財政逐漸回穩，然而對手又誇口免費營養午餐，行政院農委會主委林聰賢卻直言「不用三天就倒攤」，苦心拯救起的財政及形象，恐被對手毀於一旦。

徐耀昌也公開回應廢土案官司，表示是因法院一直遲遲無法找到具體事證，這才延宕至今，強調自己絕無貪腐違法，也期盼官司盡速水落石出，還自己清白。

徐定禎：10大承諾 跳票即下台

徐定禎則認為，苗縣府每年約八十億經費可運用，但教育、社福等預算皆被大砍；觀光更連兩年被評比吊車尾；徐耀昌收受人事紅包傳聞不斷，卻不敢到玉清宮發誓自清；南庄民宿謊稱是岳母所有，但財產申報卻露餡；徐定禎強調，自己非典型政治人物，若十大承諾跳票絕對下台。