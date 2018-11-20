〈北部〉新竹漁港停車場啟用 平日不收費

2018-11-20

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市新竹漁港新闢停車場昨天啟用，有五百廿二個汽車停車格和兩百卅七個機車格，平日不收費，僅例假日上午八點到晚間十點收費，交通處在靠近親子沙灘景點附近規劃十五個親子、婦幼車位、在靠近漁貨直銷中心規劃十二個身障車格，加上周邊原有停車位，將提供一千席以上停車位，滿足新竹漁港觀光人潮停車需求。

新增逾520個汽車格

市府交通處表示，新竹漁港內的第一停車場已使用好幾年，這幾年因市府興建多處觀光景點，停車場已不敷需求，加上設施老舊且有安全疑慮，四月進行第一停車場增建與第二停車場新闢工程，共投入近三千五百萬元，除增加停車位數量，也進行停車空間的整理。

副市長沈慧虹說，新竹漁港漁人碼頭已成為竹市週末假日重要觀光景點，包括親子沙灘、國際風箏賽場、魚鱗天梯等景點，每到假日就湧入人潮，加上台六八線延伸到港區內的南寮大道已通車，交通處於是利用新竹漁港內閒置的空間新闢為第二停車場，新增五百廿二個汽車停車位和兩百卅七個機車格，且包括十二個身障車格及十五個孕婦及載六歲以下嬰幼兒的友善車位。

交通處長倪茂榮說，新竹漁人碼頭的停車場日前試停放後，假日停車率幾達到滿場，鄰近旅遊服務中心新闢的第二停車場和直銷中心北側靠近國際風箏賽場的臨時停車場和南寮漁港周邊路邊停車格，共提供超過一千席停車格，歡迎民眾多加利用。

目前採人工開單收費，每小時廿元，僅例假日收費，收費時間是上午八點到晚間十點，收費上限為五個小時，平日不收費，民眾可依指示方向停放車輛後，前往新竹漁人碼頭各景點，體驗海天一色美景。