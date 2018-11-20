〈北部〉斥資7千萬 桃園大興西路人行道變身

2018-11-20

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園區大興西路為橫跨住宅區、商業區的主要道路，但部分路段因人車爭道，造成鋪面破損、下陷嚴重，市府斥資七千一百萬元對大興西路一段、二段進行人行道拓寬，並移置電箱、設置斜坡道等，雙側改善長度三二○一米，昨天完工啟用。

雙側改善長度3201米

市長鄭文燦主持完工典禮時指出，路平計畫邁入第四年，並在重點區域推動人行道改善。大興西路橫跨住宅區、商業區，鄰近藝文特區且銜接國道二號南桃園交流道，這個路段人車眾多，市府因此於大興西路一段、二段（永安路至經國路）推動路面刨鋪及人行道改善，讓車行路平、人行友善，雙側施工總長三二○一米。

市府養護工程處指出，人行道改善工程包括「拓寬現有人行空間」、「鋪面改善」、「設施帶整合」、「出入口斜坡道設置」、「電箱移設中央分隔島，整頓美化市容」等。

為了改善大興西路一、二段原有人行道寬度不足問題，養工處在維持既有寬度的前提下，以格柵填補側邊水溝，增加八十公分寬度；行道樹改用格柵蓋版取代花台，保留原有樹穴也增加人行空間；地磚改採連續噴花鋪面，可避免龜裂損壞；電力箱體設施移到中央分隔島上，並增設無障礙緩坡、警示帶、導盲磚定位點，提升無障礙環境。

鄭文燦說，綠線捷運G10、G11、G12站完工後，藝文特區周邊的人潮會更多，必須先改善整體人行環境，未來桃園各路段的人行道改善工程，都能參考此處的施作經驗。