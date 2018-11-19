〈北部〉宜蘭電視政見會 藍綠捉對互嗆

2018-11-19

〔記者張議晨、江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣長選舉第二場公辦電視政見發表會，國民黨候選人林姿妙與民進黨候選人陳歐珀犀利交鋒，林批陳「立委當不好，怎當縣長」、「愧對前縣長陳定南」，陳歐珀回嗆「罵我還要看稿，很奇怪」、「出國及賣鎮產屢屢說謊，誠信有問題。」

林姿妙昨天火力全開，針對外界質疑出面澄清，指她執政的羅東鎮，成為宜蘭縣領頭羊，財政維持一定水準，環保、教育各項施政均獲好口碑，「不會看公文，怎有這些政績？」

林批陳立委都當不好

林姿妙批評陳歐珀當過三星鄉代理鄉長，只會說蔥蒜節，「你有推動免費營養午餐、讀書免費嗎？」、「立委做不好，還想當縣長！」、「陳定南的公事包，你拿得起來嗎？」

陳反酸林誠信有問題

陳歐珀反批林姿妙宣稱沒賣過羅東鎮產、沒出過國，事後卻被抓包，並說營養午餐全面免費將排擠教育預算，林擔任兩屆羅東鎮長，錢沒花在刀口上，鎮庫僅剩兩千多萬，花錢政見大家都會說，如果免費這麼好，為何前幾任縣長不提？

陳歐珀反酸林姿妙說，「連罵我都要看稿，很奇怪」，他在立委任內辦過逾兩百場座談會，沒去聽就算了還亂罵，「碰到林姿妙，有理講不清」；陳歐珀會後受訪時回應，陳定南公事包已交給前縣長林聰賢，希望未來交給他。

無黨籍候選人林錦坤則酸林姿妙、陳歐珀，分別看不懂公文、訃聞，批陳歐珀立委任內爭取不到建設，他要在廣設納骨塔，讓縣民不愁身後事，宜蘭價值喊這麼久，應換人做看看。

無黨籍林信華說，若當選縣長，要改善冬山及蘇澳空污、縣內毒品問題，「若我上任，有污染的工廠就停工」，法官如果輕判毒品犯，他要帶隊去法院抗議。

無黨籍候選人陳秋境則嘲諷國、民兩黨一樣的爛，呼籲鄉親讓兩黨一起倒，選他當縣長。