〈北部〉苗縣頭份後花園古道修繕 明年3月完工

2018-11-19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市後花園為市內重要觀光景點，也是知名婚攝取景地點。頭份市公所為提升後花園觀光設施完整性，今年再向行政院交通部觀光局爭取補助，規劃將原有古道修繕並加以延伸，打造成步道迴路，並於終點最高處增建景觀台，藉此帶動當地休閒及茶產業，預計明年三月完工。

浪漫台三線景點首站

後花園位於頭份市東北隅老崎紅土丘陵地上，為苗縣台三線沿途景點的首站，搭配客委會推動的「浪漫台三線計畫」，公所陸續爭取經費，前年完成遊憩區步道改善工程，去年改善大同寺周邊景觀，六月再獲觀光局補助六○八萬元，加上公所自籌一百九十二萬元，共八百萬元提升硬體設備。

採類似古道鋪面材料施工

後花園步道串連大同寺、楓林吊橋等景點，終點則銜接荒煙漫草的廢棄古道，頭份市公所擬重新修繕兩百五十公尺長的古道，以類似古道鋪面材料進行設計，並增設景觀台，讓遊客能登高望遠欣賞雪山山脈及俯瞰頭份市景。

此外，為帶動當地茶產業發展，步道也將重新規劃成完整的迴路系統，增設十座方向指標牌，方便遊客穿梭於客庄聚落之中，再搭配東方美人茶見學場域，使更多人能看見頭份茶產業的發展脈絡及特色。

頭份市公所主任秘書徐麗君表示，該工程已於十一月初動工，藉由步道改善、增加導覽系統，串連在地私房景點，預計明年三月完工，可望成為浪漫台三線上的璀璨景點。