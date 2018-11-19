〈北部〉《桃園》鄭妻陪伴造勢 陳九旬父母忙拉票

2018-11-19

〔記者李容萍／桃園報導〕選戰進入白熱化，尋求連任的市長鄭文燦打出夫人牌，鮮少露面的妻子林俞汝近日頻頻現身市政活動和造勢現場，沒有發言、守在一旁為鄭文燦打氣；國民黨市長候選人陳學聖的妻子梁寒衣是禪學作家，幾乎從未在從政場合露面，近日由高齡九旬的父母與三個姊妹一起現身為他加油打氣。

鄭妻如鄰家女 以行動支持老公

鄭文燦的妻子林俞汝服務於行政院環保署，外型甜美，具有鄰家女孩的特色，談起二人的緣分，鄭文燦說，他當縣議員時，林俞汝隨立法院環衛委員會到八德視察，當時友人介紹他是桃園第一高票的縣議員，然後妻子「看了我一眼，覺得我很誠懇，兩人交往不到半年就結婚」。

鄭文燦擔任市長四年來，每天早出晚歸、行程滿檔，林俞汝僅在假日的重要活動會跟鄭文燦一起出席，很少在市政府出現，隨著選戰進入最後關頭，林俞汝也開始視市政、造勢活動性質，如有熟悉社團邀請都會儘量到場，以行動當鄭文燦最堅定的後盾。

陳太太是學妹 禪學作家不露面

陳學聖從媒體記者、台北市議員、立法委員、桃園升格前任文化局長到如今參選桃園市長，鮮少在公開場合談論家人，原來妻子是陳學聖的台大學妹，當年暑假兩人一起到綠島漁村擔任志工，陳在第一眼就認定要追她，當下雖被拒絕，但緣份還是將兩人拉在一起。在郵局服務的父親被調任苗栗郵局當局長，女方父親也就在苗票郵局服務，讓他可以順理成章追求「學妹」。

陳學聖說，自律嚴謹的妻子雖然鮮少露面，卻是他的生命道場、精神支柱，讓他可以抵擋外界誘惑，看清要走的方向；他九十三歲的父親、九十一歲的母親，旅美的大姊陳高婉、大妹陳文靜、小妹陳文玲，近日在選戰最後關頭，已經總動員到競選總部與造勢場合幫忙，家人都表示以陳學聖為榮。