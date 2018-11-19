〈北部〉《桃園》「鐵人市長」掃街拜票 鄭文燦「透早」出擊

2018-11-19

〔記者李容萍／桃園報導〕大選前的超級星期天，拚連任的市長鄭文燦昨天前往中壢、平鎮區的三個傳統市場及中平商圈掃街拜票，沿途與支持者擊掌，並比出「五告讚」的手勢合影；他表示，桃園一直在進步，沒有藍、綠的差別，「選對市長，桃園會變得不一樣」，選前仍會以一步一腳印方式到市場、夜市、商圈拜票，並搭配晚會造勢，爭取每一張選票。

請假首日出擊 清晨4點半赴魚市拜票

鄭文燦從八日開始請假投入選舉的首日，一大早從清晨四點半即到桃園魚市場拜票，隨後趕到中壢青果市場、新明市場拜票，展現「鐵人市長」的耐操。

連日來鄭文燦狂掃桃園力行市場、八德大湳市場、桃園大業黃昏市場、桃園觀光夜市、中壢觀光夜市、蘆竹南崁市場、楊梅市場、中壢中北市場、龜山市場、中壢中原夜市、大溪市場、楊梅埔心市場、龍潭第二市場等，昨日再掃中壢忠貞市場、平鎮山仔頂市場、平鎮和平市場、中壢中平商圈，所到之處受到攤商、民眾熱烈歡迎，他也籲請支持者拉票，一定要去投票。

鄭文燦競選總部發言人王文萱表示，鄭文燦四年的政績普遍獲得肯定，選戰最後這幾天，要讓市民相信「鄭文燦會做事，四年改變桃園市」，讓大家認為投下的一票都很有價值，更要衝高得票，讓市長說話更有份量，才能為桃園爭取更多建設，讓桃園能更好。

鄭上任全年無休 打選戰握住每雙手

王文萱說，「千里之行始於足下」是鄭文燦從政的信條，他上任以來全年無休，每天都是挽起袖子，努力做事，打選戰更從早到晚掃街拜票，走入了市場、店家，握住每一雙手，希望再獲市民肯定。

鄭文燦前天與新北市長候選人蘇貞昌、新竹市長候選人林智堅的「會做事連線」在中壢合體，以車隊掃街；昨天下午與晚間他也前往新竹市及新北市站台，希望讓北台灣的會做事連線，成為地方治理的潮流。