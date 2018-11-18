〈北部〉《宜蘭》陳歐珀、林錦坤批林姿妙 發表政見照稿唸

2018-11-18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀、無黨籍縣長候選人林錦坤，昨在宜蘭運動公園舉辦的傳統政見會，齊轟未出席的國民黨縣長候選人林姿妙，在前天電視政見會中拿大字報照稿念。陳歐珀建議林姿妙應做更多準備；林錦坤則批林姿妙「肚子沒料」。林姿妙競選總部回應，看小抄、字報，每個政治人物都會，是很正常的事情，不需擴大解讀。

林總部回應很正常 每個政治人物都會

林姿妙前天出席電視政見發表會，宜蘭縣長選舉五位候選人首度同台。昨天在宜蘭市的傳統政見發表會，林仍未出席，再度成為其他候選人的箭靶。陳歐珀指出，林姿妙平常說話就支支吾吾，語意不清，前天電視政見會有大字報可以照稿念，講得比較平順，但政見還是應該好好準備。

陳歐珀說，候選人準備的資料很多，怕上台忘記看一眼是無妨，但如果完全照稿念，這樣不太好。

林錦坤則拿出電視政見會拍攝畫面說，林姿妙讀的稿子字都很大，且一直照著念「肚子沒料」，別人提問也不敢正面回答，臨場反應不夠，完全沒有論述，要當縣長腦筋要清楚，不能連簡單的論述都不會，這樣很不尊重人。

林姿妙競選總部發言人黃琤婷說，每個政治人物用小抄、字報，都是很正常的事情，包含台北的柯市長，還有蔡英文總統也都有看小抄習慣，蔡總統還有專業提字機，所以這是很小的事情，不需擴大解讀。