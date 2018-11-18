〈北部〉《花蓮》建商爆東洋廣場被迫解約 劉曉玫：誰還敢來投資

2018-11-18

〔記者王錦義／花蓮報導〕前花蓮縣長傅崐萁被爆賤賣東洋廣場土地，決標後竟新增開發條件，讓得標的新 竹建商知難而退「被合意廢標」，縣府再另開新標案讓台商王任生女兒得標。花蓮縣長候選人劉曉玫昨公布受害建商楊玉全合夥人李謀定的錄影畫面，道出當年「被解約」的無奈與心酸，李強調，過程都合法標得，在得不到縣府的支持下，擔心「投資下去可能會泡湯」、「那就乾脆離開。」

國民黨花蓮縣黨部：標售案無任何不法

國民黨花蓮縣黨部透過新聞稿稱，東洋廣場土地標售案已向律師求證，無任何不法、有卷證資料可憑，並批「從理想大地到東洋廣場標售，檢調司法及代理縣長都違反常理、大動作重炒舊案，民進黨陣營再跟著窮追猛打抹黑，呼籲檢調單位與代理縣長遵守行政中立，勿為了選舉「配合演出」。

前得標者受訪 憂後續障礙很大同意解約

劉曉玫陣營昨播放東洋廣場第四次開標得標的新竹建商楊玉全合夥人李謀定的訪談影片。李強調，他們依照投標須知依法競標得標，也依約履行繳款，但「不知道（發生）什麼事情，花蓮縣政府發公文說要跟我們解約！」如果投資案沒獲得縣政府支持、協助，後續建設會遭遇很大的障礙、時間會拖很久，因此收到縣府的廢標公文，只能同意解約，把款項全數拿回來，「最後整個撤出花蓮。」

劉批傅新增開發條件 拒絕就終止契約

劉曉玫痛批，「看到這種例子，哪一家業者還敢拿錢出來投資花蓮？花蓮未來怎麼發展？」劉曉玫說，得標業者二○一二年底付清價款，隔天傅崐萁召開臨時主管會議，新增開發條件包括，需以商業區容積率最高上限三百八十％開發、一年內需開工、容積移轉需一次規劃設計、不得分期分區等，如拒絕就終止契約，可說「荒謬至極」。

劉曉玫說，傅崐萁住家在吉安鄉非屬都市計畫區的農業區建地，都能蓋到九樓半，市中心精華商業地段竟以五樓透天來估土地價格，「這不是賤賣，什麼才是賤賣？」東洋廣場過去幾任前縣長想賣、想開發都捨不得，唯獨傅崐萁強行賣出、還壓低土地價格賤賣。

「坑殺股民，是他的歷史！坑殺全花蓮縣民，是我們的悲哀！」劉曉玫說，這只是傅九年間的冰山一角，現在交棒給徐榛蔚「鄉親能相信她嗎？會安心嗎？」若曉玫當選縣長，會革除前縣府種種積弊與潛規則，給企業穩定便利的經商環境。