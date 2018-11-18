〈北部〉《苗栗縣長選舉》徐耀昌晚會造勢 徐定禎新政開講

2018-11-18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕尋求連任的國民黨苗栗縣長徐耀昌，昨晚在苗栗競選總部辦理首場大型造勢晚會，並邀請王中平、葉璦菱、旅行箱樂團等歌手演唱；無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎，則繼續深入基層，分別前往西湖鄉、南庄鄉、苗栗市辦理新縣政說明會，貼近鄉親。

徐耀昌表示，他是四名候選人唯一提出「政見白皮書」及「十八鄉鎮特色型塑」，為延續縣政，已完整規劃具體可行之政見，並指對手徐定禎陣營所提的免費營養午餐政見，是「假議題」、「騙選票」。

徐耀昌說，徐定禎說免費營養午餐要中央買單，但連中央執政農委會主委林聰賢在宜蘭助選時曾說，「要當家作主的人，如果沒有任何政見，只會免費營養午餐，保證三天就倒攤。」呼籲鄉親睜大眼睛，拒絕浮誇不實的選舉支票。

徐定禎強調，他提出包括營養午餐、課後輔導免費；恢復敬老愛心卡至一千點、鑽石婚禮金；提高生育補助至一萬二、增加幼兒公托比例；與台大、榮總合作交流醫生與設備、增開巡迴醫療門診；補助青年就學貸款利息四年等，不僅是政見，「也是對鄉親的承諾」，保證說到做到。

不同於徐耀昌的大型造勢晚會，徐定禎選擇走問政說明會；徐定禎表示，大型造勢晚會花費動輒數百萬元，只為了要證明自己的「氣勢」贏過對手，但候選人若因此債台高築，又該如何還債？民眾常說「哪個政治人物不貪污」不就是因此而來？他決定從黃金週末到選前，不辦大型造勢集會，改以說明會來講述理念。