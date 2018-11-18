〈北部〉《新竹市長選舉》3雄尬場 個個火力全開

2018-11-18

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市長選戰白熱化，三名實力較被看好的候選人昨天利用選前超級星期六尬場。民進黨林智堅推出「小智六號樂園」大型親子活動；國民黨許明財舉辦問政說明會；無黨籍謝文進則號召支持者參加「市民最大，新竹向前進」造勢晚會。

林智堅 親子活動超人氣

林智堅的「小智六號樂園」活動有FOCA福爾摩沙馬戲團、好玩的劇團等表演與挺明日新竹市集。吸引不少親子參加遊行、看表演、逛市集，並在橘子寫上勝選祝福，林智堅則發放限量簽名海報。

林智堅說「只有政見和行動，才會讓改變實現」他堅持選舉文化蛻變為陽光、正面、快樂、且是親子能參與的活動，只有拿出政見，才是與選民對話的好方式。

許明財 舉辦問政說明會

許明財昨天一早先參加國民黨在十八尖山的「快閃」活動，向民眾拜票，下午於龍台宮舉辦問政說明會。他說，若能再進入市府主政，將運用現有建設成果，配合優勢地理區位、科技環境和經濟動能再造新竹市。

謝文進 造勢晚會萬人挺

謝文進昨晚號召上萬支持者，參加在樹林頭夜市廣場舉辦的造勢晚會，國民黨籍市議員段孝芳與多名眷村里長站台力挺，前新竹市長林政則也現身會場與民眾揮手致意，民進黨立院黨團總召柯建銘的妻子林道春並上台，成為神秘嘉賓。謝文進說，一個好的市長不會拿納稅人的錢來包裝行銷自己，這次選舉是新竹人跟民進黨的對決，希望民眾集中選票發出對民進黨不滿的怒吼。