〈北部〉頭份崖線客家文化廊道 砸3100萬元打造

2018-11-18

〔記者彭健禮、蔡政珉／綜合報導〕苗栗縣頭份市山下里位在竹南鎮大埔台地下方，保有不少客家傳統建築與土地公廟，形成獨特的客家聚落地景，市公所規劃「頭份市崖線客家資產保存暨環境營造計畫」，獲行政院客家委員會補助，將投入三千一百萬元，並以休閒廊道規劃，延續客家文化資產，也吸引民眾造訪認識、了解客家。

客家聚落地景 全長4.9公里

大埔台地崖線下方廊道，雖僅是四米寬的鄉間小道，卻見證頭份發展的重要文史廊道，公所藉此計畫，發掘廊道內的土地公廟、古厝等客家舊聚落，提升觀光與教育特色。

此計畫獲客委會補助二千七百九十萬元，加上公所自籌三百一十萬元，總計將投入三千一百萬元，把西起公義路、東至中興路及科東二路交叉口，全長約四‧九公里的崖線廊道進行改造。

預計年底發包 明年中完工

公所表示，除改善沿途的道路、安全欄杆、照明設備等硬體設施，也將規劃文史導覽及解說牌面，並以當地活動中心、伯公廟等周邊腹地，作為休憩站及文化歷史解說據點，營造文化休閒廊道，預計年底發包，明年中旬完工。

另，卓蘭鎮公所獲客委會一千二百萬元補助，自籌一百萬元，執行「卓蘭鎮老庄社區聚落客家生活圈與街區景觀復興工程」，改善老庄居民聚集的土地公廟旁景觀、路邊燈具等設施及擋土牆美化、活化荒廢河堤步道，昨天完工，要重拾早年聚集在土地公廟閒話家常、漫步河堤的畫面。