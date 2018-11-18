〈北部〉虎頭山草叢清垃圾 裝滿一貨車

2018-11-18

〔記者周敏鴻／龜山報導〕虎頭山環保公園附近的龜山區桃十一鄉道，路旁草叢近日被民眾發現遭人亂丟一袋袋的垃圾，市府環境保護局昨天緊急派員前往清理，並將破袋從垃圾中追查可能的違規行為人。環保局人員表示，一旦追查到丟棄垃圾的行為人，可依「廢棄物清理法」開罰，最高可罰六千元。

桃十一鄉道是往來龜山區與桃園區的重要替代道路，有民眾發現從虎頭山環保公園到中央警察大學間的路段，近日有多處遭人亂丟垃圾，民眾說，一袋袋的垃圾散落在草叢間，髒亂、發臭，嚴重破壞觀瞻，也可能污染周邊環境；有民眾將垃圾照片叢上臉書社團後，引發網友一片撻伐，直斥「亂丟垃圾者很沒公德心」。

環局：破袋查驗 多生活垃圾

環保局昨天緊急派員前往清理，清出的垃圾裝滿了一整輛小貨車，環保局人員說，經初步破袋查驗，發現袋內裝的大多屬於生活垃圾，沒發現營建或事業廢棄物等，懷疑是上班途經桃十一鄉道的民眾，將自家垃圾帶出後隨手丟在路旁，也不排除是有人刻意載往該處亂倒。

擬架設縮時攝影機 取締不法

環保局人員表示，還要進一步從垃圾中尋找蛛絲馬跡，若有發現相關文件或資料，即可循線追查出可疑的違規行為人，依「廢棄物清理法」開罰，可處一千兩百元到六千元罰鍰；環保局人員指出，未來計畫在遭亂丟垃圾的路段架設縮時攝影機，做為取締利器，希望能有效遏止亂丟垃圾的行為。