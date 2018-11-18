〈北部〉「會做事連線」掃街 蘇貞昌林智堅挺鄭文燦

2018-11-18

〔記者許倬勛／桃園報導〕選前黃金週，民進黨「會做事連線」新北市長候選人蘇貞昌、新竹市長候選人林智堅，昨到桃園市為市長候選人鄭文燦助選，三人共乘戰車在中壢區掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎，沿途「凍蒜」、「加油」聲不絕於耳。

鄭文燦表示，新北桃竹互動密切，「會做事連線」將密集合體，互相支援、拉抬聲勢，希望讓民眾看到三人執政的價值，呼籲支持者用選票讓桃園持續改變與進步。

蘇貞昌頻讚「胖周瑜」執政能力強大，他說，選對人、會做事可以改變一座城市，鄭文燦的政績有目共睹，政通人和讓地方建設更趨完善，因此他特別到桃園懇託市民頭家，讓桃園持續攀升。

林智堅則謙虛說，能與蘇、鄭兩名前輩合稱「會做事連線」倍感榮幸，新竹市和桃園市相同，過去給人藍大於綠的印象，但只要肯努力、肯打拚，一定會有改變。

南區競總民主快炒 鄭歡樂造勢

鄭文燦白天掃街拜票後，晚上在南區競選總部舉辦有別以往的「燦市場x民主快炒」造勢晚會，請來「嘻哈校長」大支、台客樂團「夾子大樂隊」獻聲助陣，「圓五曲」總部化身廟口聲光舞台，台下則有由民眾認桌的大辦桌，吸引逾千民眾到場逗熱鬧。

鄭文燦致詞時說，今年拚連任希望帶給年輕朋友不一樣的選舉活動，「五號民主快炒店」讓大夥可以一邊聽音樂、一邊啖美食。鄭文燦也逐桌向民眾打招呼致意，並拿起筷子品嚐「凍蒜油雞腿」，笑稱「好吃又有好兆頭」。