〈北部〉《花蓮》祭天祈福法會「改版」 蔡碧仲：現省800萬

2018-11-17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮「祭天祈福法會」是前縣長傅崐萁創舉，每年聯合開閉幕典禮在小巨蛋舉行，天主教、基督教、佛教、道教、原民祖靈「同時在一個舞台呈現」，還舉辦聯合藝閣花車遊行「一台車補助二萬」。花蓮縣代理縣長蔡碧仲昨天舉辦第九屆祭天祈福活動「啟動」儀式，並宣佈取消開閉幕典禮、遶境。蔡碧仲說，縣府財政並不寬裕，希望藉此節省開銷，估計可節省八百萬元。

長老教會肯定看見不同宗教的特殊性

長老基督教會阿美中會總幹事那麼好‧ㄚ讓牧師說，過去縣府也曾邀請長老教會參加，但教會認為，開幕典禮把所有宗教全部同台，其實是非常尷尬的事情。因此祭天祈福活動舉辦以來，今年是首次參加，感謝縣府終於「看見不同宗教的特殊性」，這樣更有意義，預計將在十二月一日在花蓮市六期重劃區舉辦長老教會「四大中會」包括阿美、布農、太魯閣及東部中會活動，集結千名教友共同祈禱。

取消聯合遶境 宮廟指規模變小很可惜

有宮廟則認為，取消藝閣花車遶境讓活動變得「冷清」。花蓮光復鄉百年歷史保安寺董事長陳易傳說，過去每年聯合二、三十個宮廟團體、超過百輛花車聯合全縣遶境，規模可觀，一台花車補助二萬元，很有節慶氣氛，取消聯合遶境後，各宮廟自行辦遶境規模小很多，只剩十幾台車「熱鬧不起來」，會很可惜。

前花蓮縣長傅崐萁上任後，首創各宗教花蓮祭天祈福暨遶境活動，今年第九屆，也是「第一次不是在傅崐萁主政時舉辦」。代理縣長蔡碧仲說，今年的活動將自十二月六日至九日舉行，取消聯合開、閉幕典禮和藝閣花車遶境，藉此表達對各宗教差異性的尊重，節省的錢直接挹注給各宗教團體各自舉辦，整體可省下八百萬元。