〈北部〉《宜蘭》宜縣電視政見會 陳歐珀、林姿妙首交鋒

2018-11-17

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長選舉首場電視政見發表會，五名候選人到齊。民進黨縣長候選人陳歐珀、國民黨縣長候選人林姿妙捉對廝殺。林諷陳「學歷不等於能力」、「連訃聞都看不懂」；陳則回嗆，「林姿妙你累了嗎？」把童玩節、營養午餐扯在一起，前言不對後語，不參加傳統政見會更是沒有誠信。

陳質疑林不參加傳統政見會失信

陳歐珀質疑林姿妙，曾對外允諾會參與傳統政見會，最後卻不參加，說話不算話，誠信是政治人物基本態度，必須接受檢驗，就像林姿妙在羅東鎮長任內，明明就有出國、賣鎮產，卻說自己沒有，根本是說謊；政見會的發言，把童玩節、營養午餐扯在一起，不知在講什麼？

林諷陳學歷好「連訃聞都看不懂」

林姿妙昨日展現難得的火力，將砲口對準陳歐珀，諷陳說自己學歷好，但學歷不等於能力，畸零地讓售與土地標售不一樣，陳「連訃聞都看不懂」，羅東鎮長八年，她只為締結姐妹市去過日本一次，只待二十多個小時，陳也應說清楚立委任內出國幾次。

林錦坤批藍綠兩選將不要再騙了

無黨籍林錦坤左批林姿妙、右打陳歐珀；他批評林當羅東鎮長，為了選縣長把第二預備金花光，涉嫌違反選罷法；抨擊陳歐珀，陽醫二期擴建經費三十億元編在哪裡？不要再騙了，更質疑陳收水泥廠政治獻金。

林信華質疑林姿妙營養午餐免費

陳歐珀說，政治獻金都如實申報，監察院都可以查到資料。林姿妙則說，第二預備金支用是補預算不足使用，各鄉鎮市公所都是這樣做，跟災害準備金不一樣。

陳秋境主張要廢除農地變成建地

無黨籍林信華再度質疑林姿妙的「營養午餐免費政策」，他說，這不是社會福利政策，而是教育政策，會影響孩子價值觀，他堅決反對。無黨籍陳秋境主張要廢除農地變成建地、變商業區，讓宜蘭縣富有起來。

對首場電視政見發表會，國民黨林姿妙、無黨籍陳秋境滿意自己的表現，各打八十分以上分數；無黨籍林錦坤自評「差點滿分」；民進黨陳歐珀、無黨籍林信華則說，交給選民打分數。