〈北部〉《花蓮》劉曉玫三問「用公帑造神」 徐榛蔚不回應

2018-11-17

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長候選人劉曉玫競選總部昨召開「三問徐榛蔚」系列記者會。總部發言人林琮盛質疑，花蓮大地震後，前縣長傅崐萁竟挪用人民的救命錢和身障福利經費，舉行大型感恩餐會和寄送宣傳大禮包，擺明為他們夫婦倆造勢又造神，徐榛蔚難道又要繼續沉默嗎？

徐昨日萬榮掃街 強調不怕任何假消息

對於劉陣營提出「把公務員變成榮亮公司家臣？」、「傅家豪宅九五至尊大樓是否洗錢？」以及「挪用預算造勢造神？」等三問，徐榛蔚陣營都選擇不回應。不過徐榛蔚在日前政見發表會中強調，她參選以來，秉持正向、不謾罵、不批評、不栽贓，希望有一場乾淨、優雅、高格調選戰；昨日在萬榮掃街時也強調，不怕任何假消息及人身攻擊，呼籲防堵選舉奧步，不要輕信混淆視聽的言論。

劉營發言人籲徐對事實不要再逃避

林琮盛說，過去中央在花蓮的重大建設，傅崐萁與徐榛蔚永遠搶著邀功，稱自己爭取經費督促中央來建設；一旦工程延宕或縣政缺失就推責任，或砲轟中央沒給資源。但根據行政院工程會資料，花蓮大地震過後，中央已核定三億多元震災重建補助經費，截至傅崐萁入獄前，縣府仍有廿六項重建工作的執行率是零，這證明花蓮的建設遲緩停滯，根本是傅崐萁瀆職卸責。

林琮盛質問徐榛蔚，「妳認為傅崐萁這樣的『政績』，對得起花蓮鄉親嗎？妳有糾正過傅崐萁嗎？妳怎麼保證自己能做得比妳老公好？」呼籲徐對於事實不要再逃避，身為縣長候選人，應該光明磊落、勇敢站出來面對外界質疑。

挪救命錢354萬辦餐會、身心障823萬送大禮包

劉曉玫則說，傅氏夫婦拿人民的錢替自己造神，建設擺爛，已經非常失職，竟然還挪用鄉親的納稅錢，包括消防局的緊急救護、災害管理等三百五十四萬元來辦感恩餐會，僅徐榛蔚名牌放在主桌上；身心障礙、食品安全、防疫業務等預算總共八百二十三萬元也被挪用來寄送感恩大禮包，包括DVD光碟、傅氏夫婦的宣傳刊物，公帑花錯地方。