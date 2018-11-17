〈北部〉苗縣長選舉政見會 雙徐交鋒砲火猛

2018-11-17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣選舉委員會昨舉辦縣長選舉公辦政見發表會，除無黨籍縣長候選人朱泰平缺席，尋求連任的國民黨縣長候選人徐耀昌、無黨籍縣長候選人徐定禎、黃玉燕皆出席，其中，徐耀昌、徐定禎兩人互相交鋒，砲火猛烈。

徐耀昌強打12項幸福領航建設

徐耀昌於首輪強打十二項幸福領航建設、幸福學院、招商中的苗栗醫療園區、建置微笑單車租借站與推動北橫公路貫通等政績牌。

但徐定禎強調「我可以等四年，甚至可以退休，但是苗栗不能等」。他指出，徐耀昌從政經歷無可誇耀，碩士論文甚至被爆抄襲，更有涉貪官司。

徐定禎批增加無意義的蚊子館

徐定禎直指，苗栗縣平均家戶所得減少七萬元，人口流失一萬多人，都是警訊。他批徐耀昌未思考解決方案，卻只增加無意義的蚊子館。

徐耀昌次輪則回擊，營養午餐是假議題，監察院曾糾正苗栗縣非法定社會福利，就包含營養午餐，要徐定禎「不要亂開支票」。徐耀昌更拿出政見白皮書，反批看不見對手的政見白皮書。

徐定禎也回擊，徐耀昌以侯友宜與韓國瑜拉抬聲勢，但看來是「北神探、南菜販、苗栗有個貪汙犯」，他承諾上任兩個月後提出財政改革方案，半年內拿回財政主導權、一年內恢復該有福利，除免費營養午餐，愛心乘車卡恢復至一千元、生育津貼一萬兩千元與就學貸款補貼等。徐定禎也說，規劃在部立苗栗醫院旁五公頃空地建置第二院區。

黃玉燕提出10項經濟創富政策

黃玉燕，則提出協助鄉親賺錢興利理念，提出十項經濟創富政策，並建立經濟特區與宗教特區等。