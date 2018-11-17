〈北部〉網路造謠封街 林智堅競選團隊提告

2018-11-17

〔記者洪美秀、王駿杰／竹市報導〕民進黨新竹市長候選人林智堅競選團隊，昨天針對這兩天網路流傳不實資訊，以變造的「新竹市警察局新聞資料」，造謠林智堅廿二、廿三日將封街十四小時， 譴責是有心人士透過網路假帳號，以抹黑、造謠等奧步傷害並擾亂選舉秩序，將向新竹地檢署對變造公文書者提告。

僅23日17時到22時集會遊行 林陣營獲准

林智堅競選團隊表示，二日已依集會遊行法申請廿三日十七時到廿二時的集會遊行許可，獲新竹市警察局同意辦理。所謂連兩天封街十四小時辦活動，是有心人士惡意虛構的不實資訊。

律師蔡政峯說，網路上流傳經變造的警察局新聞稿資料，造謠者擅自添加一段「向市民報告」的變造內容。因新聞稿屬公家機關正式文書，也是法律上「公文書」，據刑法二一一條規定，民眾任意更改公文書內容，將觸犯刑法「偽造變造公文書」罪，在台北地方法院已有裁判可循，總部已搜集事證，將向新竹地檢署針對變造公文書的行為人提出告發。

林智堅競選團隊總幹事鄭宏輝譴責有心人士透過假帳號，在網路社群惡意抹黑、造謠，是「選舉奧步」；發言人賴稟豐表示，不實抹黑在網路社群上鋪天蓋地，不僅經移花接木，更刻意變造部分資訊，已嚴重影響社會秩序及選舉公平性，呼籲對手勿蓄意製造事端、衝突。

無黨籍新竹市長候選人謝文進競選總部副總會長蔡錕鈺表示，根據市警局公開的新聞資料，林智堅總部確實申請二十二、二十三日兩日十四小時的封街，謝文進陣營先前申請造勢場地，卻常被退回，很不公平。

變造警局新聞稿 謊稱封街14小時辦活動

新竹市警局回應，謝文進競選總部於十一月十二日申請二十三日十五點至二十二點在中正路、東門圓環等路段，舉辦宣傳遊行活動，經審查，同時段與先前申請獲准的林智堅陣營時段、路線重疊，基於避免衝突考量，依集會遊行法第十一條規定未予核准。

市警局表示，日前警方請謝陣營提出選前之夜路線與時段規劃，以利警方協助協調，但謝陣營拒絕提供。若謝陣營願意提供選前之夜路線規劃時序表，警方將協助雙方陣營溝通、協調。