〈北部〉選舉、市政行程 鄭文燦：分得很清楚

2018-11-17

〔記者許倬勛、謝武雄、鍾麗華／綜合報導〕國民黨桃園市長候選人陳學聖昨與同黨市議員候選人梁為超共同召開記者會，質疑鄭文燦行政不中立，請假期間仍以市長頭銜出席市府活動，會後陳學聖赴監察院要求依法彈劾；鄭文燦回應，絕對遵守行政中立原則，所有選務行程跟市政行程會分開。

陳學聖質疑 利用行政資源造勢

陳學聖說，依銓敘部函釋「參加公職人員選舉之民選行政首長，從候選人名單公布之日起至投票日止，均應請事假或休假，且不得為選舉及政治活動動用行政資源、行使職務權力」，鄭文燦的行為明顯不符。

陳學聖說，鄭文燦已在八日依規定請假，按理應由副市長王明德代為出席市政行程，但鄭仍出席市府舉辦的各項活動，出入都有市府官員陪同，甚至有局處要求「市長」主持典禮，連邀請函上也不顧忌地寫上「桃園市長鄭文燦敬邀」等字樣。

陳學聖質疑，鄭文燦此舉是利用行政資源行造勢之實，不僅浪費公帑也破壞法治，原先期待的君子之爭化為泡影、令人遺憾；陳學聖並於昨天上午十一點多，到監察院提出檢舉，控訴對手違反「公務人員服務法」，要求監察院依法予以彈劾。

鄭文燦強調 跑市政絕不談選舉

對此，鄭文燦表示，絕對遵守行政中立原則，所有的選務行程跟市政行程都會分開，跑選舉行程不談市政、跑市政行程不談選舉；他強調，跑選舉行程時都是使用個人的車輛，這是法律明文規定，各縣市政府規範都是一樣的，「如果是跑選務行程，我想談的就是選舉，但跑市政行程就絕不談選舉。」