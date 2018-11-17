〈北部〉主題「童話」 桃園豬年燈節熱鬧13天

2018-11-17

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「二○一九桃園燈節」將在二月十二日至二月廿四日沿南崁溪舉辦，此次燈節將以「童話」為主題，和今年相同將沿南崁溪規劃四大主題燈區。至於眾所期待的主燈造型，市府觀光旅遊局則持「開放」態度，觀旅局長楊勝評表示，不排除像明年台灣燈會一樣，打破以生肖慣例的可能。

主燈設計 不一定用豬造型

以往桃園燈節都是以生肖概念來設計主燈，楊勝評表示，明年是豬年，但經過初步討論後，有一派意見認為，主燈若是以豬作為造型，放大比例後不見得好看，加上明年在屏東舉辦的台灣燈會，也捨棄使用豬造型，改用當地東港特產鮪魚為主燈造型，因此也不排除打破慣例。

楊勝評表示，距離明年燈節還有近三個月的時間，主燈目前還是會以豬作為設計參考，進行更充分的討論，也不排除其他可能性，但小提燈一定會以豬為造型。至於有民眾期待，今年桃園燈節呼應生肖狗年，購買「史努比」版權作為主燈造型，明年是豬年，深受小朋友喜愛的「佩佩豬」是否有可能成為主燈造型；對此，觀旅局回應，確定不會。

仍沿南崁溪 規劃4大燈區

「二○一九桃園燈節」和今年燈節同樣橫跨桃園、龜山及蘆竹三大行政區，將規劃四大主題燈區，分別在桃園區三民運動公園主燈區、桃園區汴州之美橋的水汴頭燈區、龜山區星月橋的龜山燈區及蘆竹區竹夢橋的蘆竹燈區。其中，活動期間恰巧碰上西洋情人節，觀旅局表示，將策畫相關活動，讓大家玩得盡興，民眾可以好好期待。