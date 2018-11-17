〈北部〉苗市聯大路下坡道彎道處 加強取締

2018-11-17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市聯大路與台十三線路口，為苗栗縣十大易肇事路口之一，加上聯大路原有的「禁行機車」車道取消，變成機慢車混流，警方憂心機車族搶快更易發生事故，將在聯大路與台十三線路口前的下坡道彎道處，增設測速取締標誌牌面，加強執法，以維護行車安全。

聯大路、台十三線口，為國立聯合大學師生往返二坪、八甲兩個校區的必經之路，多年來，學生車禍事故頻傳。

苗縣警局交通隊統計，該路口今年一月到九月，發生十四件交通事故，造成廿傷，為汽、機車碰撞，肇事時段以通勤、通學及中午用餐時段為最多，肇事原因，以未依規定減速、讓車及未注意車前狀況、未保持安全距離。

因聯大路為多彎斜坡道路，原本採汽機車分流設計，主線道「禁行機車」，但學生反映不符法規規定，加上側車道狹窄，機車塞一起，更影響機車騎士安全，經苗縣府、警方等相關單位後，於上個月將「禁行機車」標線刨除。

增測速取締標誌 維護行車安全

警方憂心取消汽機車分流後，機車族搶快情形更易衍生事故，尤其下坡路段更是危險，將在聯大路與台十三線路口前的下坡道彎道處，增設測速取締標誌牌面，加強執法，以維護行車安全。

交通隊指出，除聯大路、台十三線路口，警方也針對其他易肇事路口，除召開檢討會議，加強執法，也邀請縣府、公路總局、公所等相關單位會勘，針對標誌、標線等提出改善方案。

苗縣警局公布十大易肇事路口，分布在苗栗、頭份及竹南等三市鎮，包括苗栗市台十三線與信義街口、聯大路與台十三線路口、國華路與英才路口；頭份市中央路與自強路口、台一線與台十三線路口、自強路與信東路口、中正路與信東路口、自強路與中華路口；竹南鎮環市路與光復路口、環市路與延平路、龍天路口。