〈北部〉（桃園）竹圍漁港遊艇碼頭動工 後年中完工

2018-11-17

〔記者謝武雄／大園報導〕市府斥資二億七千萬元將竹圍漁港轉型為休閒漁港，第一期工程興建新式上架場（修船碼頭）已於年初動工，預計年底可完工；第二期工程則以一億九千萬元興建遊艇碼頭區，昨天在漁港舉行開工動土典禮，市長鄭文燦致詞時表示，待一、二期工程完成後，將朝觀光漁業、觀光魚市及遊艇碼頭等三大方向持續改造竹圍漁港，讓竹圍漁港更有魅力。

未來可停108艘 修船碼頭施工中

鄭文燦說，農委會漁業署核定竹圍漁港配置調整計畫，拆除原有遊客中心進行「天幕廣場」及「上架場（修船碼頭）興建計畫」兩項工程，上架場興建計畫第一期工程，將原本位於港區中央的修船碼頭移至右側，並新建一座可供五十噸級船隻吊放的新式上架場，漁船和遊艇都可在此執行修船業務，預計年底完工；至於第二期工程將利用舊上架場區騰出的空間興建遊艇碼頭區，包含二九三米岸壁碼頭、一千五百平方米浮動碼頭，泊地面積約○．九公頃，可容納中小型遊艇六十四席，加上原有容量，預估竹圍漁港總共可容納約一○八艘遊艇、漁船，預計後年暑假完工。

鄭文燦說，天幕廣場規劃興建可容納二千人的大型天幕，並採抗風設計增加穩定性，經費約五千萬元，預計於明年初完工，成為舉辦大型活動如漁民節等的優質場所；另市府將持續改造竹圍漁港，開發周邊土地設置遊艇俱樂部、度假村等設施，結合觀光、休閒、體驗漁業及遊艇碼頭，成為北部地區最好的觀光漁港。

桃園區漁會總幹事陳義成表示，桃園是重要遊艇基地，擁有遊艇的民眾不在少數，但民眾抱怨最多的就是竹圍漁港並非遊艇碼頭，購買遊艇後只能登記在淡水等港口，相當不方便，未來遊艇碼頭完工後即可就近在竹圍登記。