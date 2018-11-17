〈北部〉（桃園）耗資59億 新屋觀音污水下水道開辦

〔記者許倬勛／新屋報導〕市府水務局歷經一年、三度向中央提案，於新屋、觀音地區設置污水下水道系統，八日終於獲內政部營建署核准開辦，工程總經費五十九億元，由中央補助八成，將分兩期施作，首期明年中發包設計、預計二○三五年完工，將有兩萬八千戶居民可受惠。
明年中發包設計 2035年完工
水務局指出，新屋、觀音地區目前家戶排放的污水，都是經由建物污水管線或設施處理，收集後排放到道路側溝再放流至河川，過程中若是操作未確實或是設備不全，容易衍生惡臭、病媒蚊孳生等問題，影響居家環境品質。
水務局規劃全市十三區共十二處污水下水道系統，其餘十一處皆已通過審查並依序建設，唯獨新屋觀音系統因涵蓋六個都市計畫區較分散，包括觀音、草漯、新坡、新屋、四合一（中壢過嶺、楊梅高榮、新屋頭洲、觀音富源）、楊梅富岡，營建署對於污水要集中或分散處理意見分歧，後經研議利用桃科白玉廠廢污水處理系統的餘裕量，將觀音都市計畫區每日約一千五百噸污水輸往處理，另規劃新建草漯水資源回收中心，處理其餘五計畫區。
首期設草漯水資源回收中心
工程分兩期進行，第一期明年中發包設計，將建置草漯水資源回收中心，並於觀音、草漯及新坡都市計畫區設置分支管線廿三公里，可處理五一二五噸污水；第二期將於二○二六年開工，在新屋、四合一、楊梅都市計畫區佈管共廿九公里，此階段主要為用戶接管，完工後可處理二萬零五百噸污水。
全市十二處污水下水道系統中，桃園北區、中壢及大溪埔頂三處採ＢＯＴ方式推動，占全市約八成處理量；龜山、復興、大溪、石門、楊梅系統已完成水資源回收中心建設；市府向中央爭取補助的小烏來、桃園機場捷運A7站地區、平鎮山子頂與龍潭地區，其中機捷A7站系統已發包，小烏來獲中央核定將於年底前發包施工。