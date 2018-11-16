〈北部〉祭祀廣場辦造勢 劉曉玫批徐榛蔚鴨霸

2018-11-16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚昨到太巴塱部落祭祀廣場，和光復鄉長候選人林清水聯合舉辦造勢活動，有部落青年憂心被外界解讀成族人都支持特定候選人，前晚除在網路發聲明連署反對，昨還到會場旁「鋤草」製造鋤草聲，籲請政治人物不該將神聖祭祀場地「政治化」，還給部落主權、主體！國民黨花蓮縣黨部反駁，連「凍蒜」都沒喊，且未穿競選背心，那來的造勢？

鋤草抗議 部落青年籲勿政治化

選戰倒數八天，徐榛蔚昨南下太巴塱部落與林清水聯合拜票，但因造勢會場選在「祭祀廣場」，引來部落青年不滿，認為祭祀場域是族人日常生活的公共空間，主張候選人不該讓這樣神聖的地方被政治化，應還祭祀廣場一個清白。

徐榛蔚致詞時，強調「原住民過去沒有文字，透過生活文化及歌舞傳承先人智慧，令人感動，還提到前花蓮縣長傅崐萁時任立委時，就支持並知道部落自治的重要性，極力發展部落特有文化保存。」這些話伴隨一旁的抗議「鋤草」聲，聽在部落青年耳裡格外諷刺。

太巴塱部落青年團Osay表示，太巴塱部落祭祀廣場，向來是部落族人舉行ilisn（豐年祭）的場地，雖屬公共空間，但選舉期間太巴塱部落各級候選人也沒人會在祭祀廣場舉辦造勢活動，可見部落族人都有共識，不會做出不尊重部落主體性與文化的踰矩行為。

國民黨縣黨部稱沒喊凍蒜、脫競選背心

民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫說，徐榛蔚無視部落青年現場反彈聲浪，依舊強行舉辦造勢活動，對這樣的「鴨霸」行徑，「實在非常痛心！」太巴塱是文化保存完整的部落，族人不僅長年用心傳承、發揚部落傳統，更對歷史文化擁有高度榮耀感，絕不容許任何行政單位輕蔑、踐踏。

國民黨花蓮縣黨部提出反駁，強調主辦活動的是光豐農會總幹事林清水，結合國民黨光復鄉黨部與太巴塱部落，根本不是徐榛蔚團隊；且活動過程不喊「凍蒜」造勢，僅邀集原住民鄉親、幹部前來座談、唱歌，並藉此表達地方建設需求與對文化傳承的建議；徐榛蔚是以立委身分受邀參加，為了不被扭曲抹黑，還特別脫下選戰背心，改穿立委背心，入場之後，沒有上台，直接就在台下與原住民朋友歡唱、閒話文化傳承。