〈北部〉助理咳8聲阻受訪 網批林姿妙傀儡

2018-11-16

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙未參加傳統政見發表會，媒體要詢問她的看法，助理在身旁連續咳嗽八聲，林隨即離開未受訪，影片流出被後製PO上網，有網友笑稱林姿妙沒主見，當選後也只是傀儡。林姿妙競選總部發言人黃定和回應，咳嗽無法控制，非刻意阻擋，因林姿妙要趕行程才沒有受訪。

缺席政見發表會 媒體採訪意見碰壁

林姿妙未參與縣選委會舉辦的傳統政見發表會，成為其他四位候選人的箭靶，民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀批評是不負責任的做法；林姿妙競選總部澄清，因另有行程規劃決定不參與。

前天下午，電子媒體到林姿妙溪南競選總部，欲詢問她沒參與的原因，當時助理突然在旁連咳八聲，林姿妙剛開始愣一下，看了一下助理後，便向記者說聲「謝謝」就離開，並沒有受訪。

這段新聞畫面流出，有網友後製PO上臉書「打馬悍將粉絲團」，嘲諷「國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙，聽到政見發表會閃超快，超好笑」，引起許多鄉民關注。廖姓網友笑稱，完全沒主見，就算當選僅能是傀儡，也有網友說，林姿妙助理要準備喉糖止咳。

偶發事件？競總指趕行程不便受訪

黃定和回應，這是偶發事件，林姿妙助理絕非要阻擋受訪，呼籲網友勿反應過度。他強調，媒體想提問的議題，林陣營會幫林姿妙準備，前天受訪時間點，為了趕行程不便受訪。

此外，民進黨冬山鄉選區議員候選人張建成，竟收到林姿妙的羅東鎮後援會委員聘書，他收到聘書後大驚，直批與林分屬不同黨派，外界會誤以為他支持林，林陣營未經他同意就寄聘書根本是亂來。

林姿妙競總指出，林姿妙希望地方仕紳或有民望、有能力的人，提供縣政意見，因此寄發聘書，別無他意，若造成困擾，願致歉。

  • 國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙前日下午遭媒體堵訪未參與公辦傳統政見發表會議題，助理在旁咳嗽的新聞畫面遭網友後製PO網。（翻攝自打馬悍將粉絲團）

    國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙前日下午遭媒體堵訪未參與公辦傳統政見發表會議題，助理在旁咳嗽的新聞畫面遭網友後製PO網。（翻攝自打馬悍將粉絲團）