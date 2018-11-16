〈北部〉助理咳8聲阻受訪 網批林姿妙傀儡

2018-11-16

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙未參加傳統政見發表會，媒體要詢問她的看法，助理在身旁連續咳嗽八聲，林隨即離開未受訪，影片流出被後製PO上網，有網友笑稱林姿妙沒主見，當選後也只是傀儡。林姿妙競選總部發言人黃定和回應，咳嗽無法控制，非刻意阻擋，因林姿妙要趕行程才沒有受訪。

缺席政見發表會 媒體採訪意見碰壁

林姿妙未參與縣選委會舉辦的傳統政見發表會，成為其他四位候選人的箭靶，民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀批評是不負責任的做法；林姿妙競選總部澄清，因另有行程規劃決定不參與。

前天下午，電子媒體到林姿妙溪南競選總部，欲詢問她沒參與的原因，當時助理突然在旁連咳八聲，林姿妙剛開始愣一下，看了一下助理後，便向記者說聲「謝謝」就離開，並沒有受訪。

這段新聞畫面流出，有網友後製PO上臉書「打馬悍將粉絲團」，嘲諷「國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙，聽到政見發表會閃超快，超好笑」，引起許多鄉民關注。廖姓網友笑稱，完全沒主見，就算當選僅能是傀儡，也有網友說，林姿妙助理要準備喉糖止咳。

偶發事件？競總指趕行程不便受訪

黃定和回應，這是偶發事件，林姿妙助理絕非要阻擋受訪，呼籲網友勿反應過度。他強調，媒體想提問的議題，林陣營會幫林姿妙準備，前天受訪時間點，為了趕行程不便受訪。

此外，民進黨冬山鄉選區議員候選人張建成，竟收到林姿妙的羅東鎮後援會委員聘書，他收到聘書後大驚，直批與林分屬不同黨派，外界會誤以為他支持林，林陣營未經他同意就寄聘書根本是亂來。

林姿妙競總指出，林姿妙希望地方仕紳或有民望、有能力的人，提供縣政意見，因此寄發聘書，別無他意，若造成困擾，願致歉。