〈北部〉新竹縣竹東政見會 聚焦垃圾危機、賤租土地

2018-11-16

〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣第二場公辦政見會，昨天在竹東鎮戲曲公園舉行，四名縣長候選人交鋒！民國黨徐欣瑩猛打縣有地賤租案，國民黨楊文科接招澄清是幕僚提供錯誤訊息；民進黨鄭朝方承諾在竹東動漫園區規劃首座親子館；無黨籍葉芳棟提出打造高架自行車道等政見。

葉芳棟：湖口至竹科建高架單車道

首先發表政見的葉芳棟說，要提升營養午餐品質，優先採用當地農產品，輔導有機無毒農業；他並提出興建湖口往來竹科的高架自行車道。

徐欣瑩：楊文科應說明縣有地賤租案

徐欣瑩表示，將恢復發放老人年金，具體照顧農民，優先推行完善的公車路網大眾運輸。當選後不分黨派，造福人民。徐並點名楊文科曾公開稱中醫大和外僑學校每坪賤租十九元卻說六百多元，應向大眾說明。

楊文科：幕僚疏忽提供錯誤訊息

楊文科說，將努力以人口破十萬，邁向「竹東市」為目標，上任後首要推動竹東國民運動中心。他並提出竹北─竹東─寶山大眾運輸系統規劃、廣設立體停車場，發展融入客家文化的觀光產業，輔導年輕人創業。對於徐指控每坪六百多元的謊言，他坦言是幕僚疏忽提供錯誤訊息，是調高三倍為每坪六十四元。

鄭朝方：興建焚化爐 解決垃圾問題

鄭朝方表示，從小在竹東長大，深知家鄉亟需改善的問題，像是五豐里的垃圾山造成威脅，上任後將爭取中央協調，以區域治理研議興建焚化爐；爭取台六十八線連結國一、國三，並延伸到軟橋。將人文藝術帶進竹東，蕭如松藝術園區轉型開放公共空間，讓民眾參與；打造兒童友善城市，將停擺的動漫園區規劃成為新竹縣第一座親子館。