〈北部〉苗栗馬奮館停車場 通霄爭建活動中心

2018-11-16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕前縣長劉政鴻在通霄鎮楓樹里斥資一億七千萬元拓寬聯外道路，更花九千萬元興建「馬英九奮鬥館」（簡稱馬奮館），隨著馬的人氣直落，馬奮館成蚊子館，停車場空蕩蕩，通霄公所因此向縣府申請在停車場建里民活動中心，縣府昨會勘初步同意該計畫。

馬奮館成蚊子館 停車場沒車

馬英九任法務部長時，意外發現馬家庄宗親的祖先，與他的同樣來自陝西省扶風縣「同根同源」，連續廿一年的大年初二前往祭祖；劉政鴻趁馬英九人氣，斥資一億七千萬元拓寬馬家庄聯外道路，更花九千萬元建「馬英九奮鬥館」，但因被批拍馬屁，後定調為「馬家庄遊客服務中心」，但隨馬英九的人氣直落，馬奮館已成了蚊子館。

公所提申請 縣府會勘同意

由於當地楓樹里民活動中心狹小、老舊、漏水，地方盼能新建，通霄鎮公所考量館場停車場有足夠腹地，且為縣府公有地，遂向縣府爭取撥用面積約六百六十二平方公尺的土地，興建里民活動中心。

縣府昨天前往會勘，初步同意通霄鎮公所所提的申請，表示待通霄鎮公所提出興辦事業計畫，交由縣府社會處、民政處等主管單位，變更目前停車場用地為特定目的事業用地，再由地政處轉交內政部審核通過即可。

另外，對於馬家庄遊客服務中心的活化，縣府表示，已有業者承租用以推廣農業，近期剛續約，每個月租金約十萬元，簽約五年。