〈北部〉《桃園》1票5000元 里長選將與子涉賄收押

2018-11-16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕觀音區七十二歲許姓里長候選人涉嫌購買洋酒送給選民，還由他的兒子與樁腳以每票五千元買票，桃園地檢署十四日聲押許姓里長候選人與他兒子獲准，這也是桃園市候選人涉賄被收押的首例。

桃園首宗候選人涉賄被收押

檢調指出，許姓里長候選人涉嫌於三、四月間購買洋酒送給選民，並要求選民在年底選舉時支持他，七到九月間又以每票五千元的代價，交由他兒子與李姓、鄒姓樁腳等人向選民買票，在搜索許姓里長候選人住家，並約詢他與他的兒子、樁腳、選民共十一人後，認定許姓里長候選人父子犯罪嫌疑重大，並且有勾串共犯與證人之虞，十四日向法院聲請羈押兩人獲准，李姓、鄒姓樁腳與四位選民分別以五萬元交保，其他選民則請回。

重金買票不單純 將持續調查

檢調指出，由於重金買票的狀況並不單純，因此，還未排除里長候選人是否與其他候選人配合、案情規模擴大發展的可能性，將會持續調查。

廖男涉宴請選民 20萬交保

另外，桃園區廖姓男子涉嫌於十月間宴請多位選民，請託支持特定桃園市議員候選人，也因違反「公職人員選舉罷免法」被查辦。檢調指出，廖男十月間在桃園區某餐廳宴請多位選民，席間言明要選民支持特定市議員候選人，約詢廖男與選民十人後，諭令廖男廿萬元交保，至於廖男與他要求選民支持的候選人間，是否有異常金流或往來，仍要進一步釐清。