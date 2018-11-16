〈北部〉《桃園》1票5000元 里長選將與子涉賄收押

2018-11-16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕觀音區七十二歲許姓里長候選人涉嫌購買洋酒送給選民，還由他的兒子與樁腳以每票五千元買票，桃園地檢署十四日聲押許姓里長候選人與他兒子獲准，這也是桃園市候選人涉賄被收押的首例。

桃園首宗候選人涉賄被收押

檢調指出，許姓里長候選人涉嫌於三、四月間購買洋酒送給選民，並要求選民在年底選舉時支持他，七到九月間又以每票五千元的代價，交由他兒子與李姓、鄒姓樁腳等人向選民買票，在搜索許姓里長候選人住家，並約詢他與他的兒子、樁腳、選民共十一人後，認定許姓里長候選人父子犯罪嫌疑重大，並且有勾串共犯與證人之虞，十四日向法院聲請羈押兩人獲准，李姓、鄒姓樁腳與四位選民分別以五萬元交保，其他選民則請回。

重金買票不單純 將持續調查

檢調指出，由於重金買票的狀況並不單純，因此，還未排除里長候選人是否與其他候選人配合、案情規模擴大發展的可能性，將會持續調查。

廖男涉宴請選民 20萬交保

另外，桃園區廖姓男子涉嫌於十月間宴請多位選民，請託支持特定桃園市議員候選人，也因違反「公職人員選舉罷免法」被查辦。檢調指出，廖男十月間在桃園區某餐廳宴請多位選民，席間言明要選民支持特定市議員候選人，約詢廖男與選民十人後，諭令廖男廿萬元交保，至於廖男與他要求選民支持的候選人間，是否有異常金流或往來，仍要進一步釐清。

  • 桃園地檢署已依違反公職人員選舉罷免法聲請羈押許姓里長候選人與他兒子獲准。（記者周敏鴻攝）

    桃園地檢署已依違反公職人員選舉罷免法聲請羈押許姓里長候選人與他兒子獲准。（記者周敏鴻攝）