〈北部〉最後週末拚場 鄭文燦推「民主快炒店」

2018-11-16

〔記者許倬勛、陳昀／桃園報導〕廿四日就要投票了，最後一個週末各候選人加足馬力拚場，民進黨桃園市長候選人鄭文燦南區競選總部「圓五曲」，週六將以「燦市場」為主軸，邀集桃市逾十個特色市場料理擺攤，晚間還有民主快炒店大辦桌，並請來「饒舌校長」大支、台客樂團夾子大樂隊獻聲，呷辦桌配「嘻哈那卡西」，要讓支持者體驗最潮的造勢晚會。

週六下午與蘇貞昌、林智堅合體

週六下午五點半，綠營「會做事連線」新北市長候選人蘇貞昌、新竹市長候選人林智堅也將與鄭文燦合體，從南區競總出發至中壢區中央西路掃街拜票。

晚間辦桌 限量30桌可上網報名

「選舉如果只喊凍蒜太無聊了！」一手催生系列活動的負責人邱子軒說，要搶攻年輕族群票源就得出奇招，走文青風、號稱最美的競總「圓五曲」，十日起每週末都有市集擺攤，週六的活動將是最高潮，下午兩點起小吃攤進駐、五點半起表演及辦桌開始，唱跳、吃快炒配嘻哈。

其中，「五號民主快炒店」大辦桌，融合眷村、客家、新住民飲食風格推出十道佳餚，限量卅桌並開放民眾認桌，每桌兩千五百元、以五人到八人為限，餐具需自備，有興趣的民眾可上「燦市場×五號快炒限定店」臉書報名；邱子軒強調，此非募款餐會，而是由競總提供場地承租給業者，所有盈虧由攤商負責。

鄭文燦北區競選總部則大走親子風、網美風，不只能到迷你版親子樂園玩耍，到「網美牆」拍照打卡或小額捐款，就能扭蛋、拍貼，拿到具十三區特色的文創小物，連平日下午也是人潮滿滿。

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