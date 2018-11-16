〈北部〉桃園壽山高中體育綜合訓練中心 上樑

2018-11-16

〔記者周敏鴻、謝武雄／桃園報導〕桃園市政府斥資一億元新建龜山區壽山高中體育綜合訓練中心，昨天由市長鄭文燦主持上樑典禮，預計明年六月完工，九月開學後就能使用。

壽山高中體育表現優異，在女籃、拔河、柔道、棒球、桌球、舉重等項目都有傑出成績，市府為此規劃包括六個運動項目訓練設施的體育綜合訓練中心，建築體為地下一層樓、地上五層樓，鄭文燦表示，原計畫其中一半空間要提供給大同里使用，因學校實際需求空間較大，經協調後改以「學校為主、社區為輔」為使用原則，但一樓仍保留為市民活動中心。

鄭文燦表示，體育綜合訓練中心除了設置訓練設施，也會規劃學生宿舍，讓訓練環境更加完善；而市民活動中心則提供給大同里居民使用，未來還會發展關懷據點等。

公二公園將建多功能社福館

另，面積廣達三．八公頃的桃園區公二公園，其中有二．一公頃土地因官司問題未開發，在身兼里長聯誼會會長的北門里里長蕭日清斡旋下解決土地問題，市府著手規劃民富社福館等工程，昨在忠義市民活動中心舉行新建工程說明會，市長鄭文燦出席時指出，社福館設施包括可收五班的幼兒園、社區關懷據點、市民活動中心、可收托四十五名嬰兒的公托中心及可容納二七○個座位的小型展演中心，目前也在研議增設機車停車場，總經費約一億三千萬元，預計明年開工，完工後可作為推動社區活動中心的典範。