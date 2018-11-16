〈北部〉新屋動保園區排水不良 市府檢討改善

2018-11-16

〔記者許倬勛／新屋報導〕市府投入一億三千萬元改建新屋區動物保護教育園區，卻爆出犬舍排水設施不良，狗兒得涉水活動、泡在水中休息，讓志工心疼不已，將照片、影片PO上網後引起愛狗人士回響，市長鄭文燦昨前往視察後強調，「錯誤需要匡正，收容品質務求改善」。

選前最後關頭，鄭文燦請假拚連任，「鐵人行程」全桃跑透透，園區設施出現疏漏後，他於昨天下午四點多前往視察，在動保處長陳英豪帶領下，巡視遭批細部設計不佳的犬舍二樓，並召開說明會傾聽志工、動保人員意見，會後提出改善要點。

鄭文燦︰將追加預算

鄭文燦指出，目前園區已啟用但尚未點交，在使用測試上若有任何缺點，原廠商負有保固與修改的責任，原先未規劃的工項，市府將追加預算、全力支持。

針對犬舍地板積水問題，將請施工廠商檢討排水高程，並加深、加寬導流溝，另加強地面鋪料、設置塑膠棧板，以維持犬舍的乾燥與清潔；隔音不良部分，鄭文燦提議在天花板、牆壁設置吸音板以減少回音；至於犬舍門栓問題，籠內插栓設計將另做調整，門鎖改為在籠內也可開啟，以保障志工與人員的安全。

動保園區改建後最高可收容一一五○隻犬貓，目前犬隻僅有四百多隻、貓則有六十多隻，鄭文燦提議配置上可視體型大小調整、不要住到滿，讓狗兒有更多活動空間；會後也決議未來動保處每月須與志工召開檢討會議，雙方建立溝通管道互通有無，期能讓動保工作推動更順暢。

國民黨桃園市長候選人陳學聖昨也到現場，抨擊市府改建動保園區急就章、忽視貓狗權益，但恰巧與對手鄭文燦擦身而過，兩人未有對話。