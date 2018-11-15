〈北部〉《花縣長選舉政見會》劉曉玫質問榮亮案 徐榛蔚不回應

2018-11-15

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣長選舉候選人公辦電視錄影政見發表會昨天舉辦，民進黨候選人劉曉玫在政見發表第二輪時，質問國民黨候選人徐榛蔚曾任榮亮公司負責人，涉入強逼理想大地賣地疑雲，卻未獲徐正面回應；但徐榛蔚似乎有所防備，在第一輪政見發表初就提「希望有場乾淨、高格調的選戰」，意圖表明立場，提前防堵外界質疑聲浪。

劉︰傅崐萁任內把公僕變家臣

劉曉玫昨在第二輪政見發表時，直接質問徐榛蔚，認為徐身為榮亮公司負責人，花蓮縣府在前縣長傅崐萁任內「把公僕變家臣」，要求十六名縣府公務員去幫私人公司跑腿，提領金錢等行為，必須向社會大眾說明。

再批老公做完換老婆違反民主

她強調，老公做完換老婆做，已違反民主防弊輪替的意義，政治輪替就是為了防弊，徐榛蔚和傅崐萁對於政治的操弄，變相延長任期，應該受到全台人民和花蓮縣民的檢視。

徐榛蔚對於劉曉玫質問榮亮公司負責人一事不予回應，但在首輪發表中一開始就表明，參選後一直秉持正面態度，不謾罵、不抹黑及不攻擊，認真提出為花蓮好的各項政見，強調目前遭受到的負面抹黑，相信純樸鄉親應該都看到很厭惡，「希望未來九天能有一場乾淨、高格調的選戰！」

黃師鵬︰要讓花蓮成為福利縣

無黨籍候選人黃師鵬昨準備萬字講稿，發表當選後將財政重新分配讓花蓮成為福利縣。花蓮縣選舉委員會表示，三位候選人政見發表將在今晚八時在洄瀾有線電視第廿臺頻道首播。