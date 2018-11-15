〈北部〉花市東洋廣場土地標售案 議員爆疑雲

2018-11-15

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市中心最精華的縣有土地「東洋廣場」，二O一二年由綽號「河南王」的台商王任生標得，花蓮縣議員莊枝財昨踢爆說，原先是新竹地區楊姓建商以十億五千多萬元得標，但縣長傅崐萁竟在結標後新增開發條件，疑導致得標者知難而退，隔年原本沒搶標到的河南台商王任生再以十億九千萬元得標。莊枝財認為賣地過程疑雲重重，希望縣府能查清當初賣地程序是否有問題。縣府副秘書長李旭寧回應說，會依法深入調查，並盡速公布讓各界了解真相。

傅崐萁於決標後新增開發條件

莊枝財說，據他掌握的資料，當初東洋廣場土地標售案，第一次開標是由楊姓建商得標，而河南台商王任生所擁有的英屬維京群島商萬利泓公司並未得標，決標後縣府新增不利條件，要求楊姓建商要在一年內正式開工，建物要SRC鋼構，十層以上等條件，若不符合將終止土地買賣契約，若沒按照協約內容，也可作為建築執照准駁條件。

莊枝財說，一般招標都是在招標前就公告清楚各項條件，沒想到在前縣長傅崐萁竟可以決標後再新增額外條件，還規定建物的形式、高度等細節，豈不是掐著企業脖子？懷疑這是「惡意刁難得標者」，會導致企業不敢到花蓮投資，傷害花蓮經濟發展。

原建商廢標由台商河南王標得

莊枝財說，縣府二○一三年二月發出東洋廣場廢標的新聞稿，強調為避免財團圈地、養地，所以才規定限期動工，縣府與楊姓業者雙方合意下同意廢標，加計利息退回十億多元的購地款。

莊枝財盼蔡碧仲查清購地過程

莊枝財說，縣府在二○一三年四月二日再度公開招標東洋廣場，由台商王任生集團旗下卿蓬公司，以十億九千一百零二萬八千元（平底價）得標，較前次廢標得標價十億五千多萬元，多了約四千萬元。他認為，整個售地過程不合常理，希望代理縣長蔡碧仲把當初賣地過程調查清楚，重新建立政府信任度。

東洋廣場目前「潔西艾美酒店」仍在興建中，為地下四樓、地上二十一樓的鋼構大樓建築。