〈北部〉請吃飯送洋酒 花蓮富里鄉長候選人羈押

2018-11-15

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣國民黨籍富里鄉長候選人陳榮聰及陳姓樁腳，涉嫌「請頭目吃飯」，以餐會及洋酒向鄉內具有投票權的選民賄選買票，檢方昨帶回訊問後，以陳姓鄉長候選人及樁腳二人有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向花蓮地方法院聲請羈押禁見，花蓮地院昨午裁定准押。

一年前請客8位頭目

花蓮地檢署指出，檢察官林敬展接獲線報，指出陳榮聰去年十月間與陳姓樁腳在台東縣池上鄉中山路一間餐館訂桌，以每桌三千元餐會宴請富里鄉八位部落頭目，陳榮聰於餐會現場告知與會者「將參選富里鄉長」，以言語及動作尋求部落頭目等人支持，還準備洋酒「紳藍」威士忌贈送給與會頭目。

國民黨籍陳榮聰涉賄

檢方近日進一步獲報，陳姓候選人已備好現金，將透過樁腳發到選民手上。檢方昨傳喚陳姓候選人、樁腳及與會的頭目共十名說明，與會頭目坦承接受招待及收受洋酒，四名頭目表示，有聽聞陳榮聰要求投票支持選鄉長言語；惟陳榮聰及樁腳則否認賄選，檢方認為有深入追查餐會、洋酒資金來源必要，昨天向花蓮地方法院聲請羈押禁見獲准。

現8涉賄案7人收押

檢察長黃和村說，迄今立案偵查的選舉案件已逾百件，且前已陸續查獲鄉長、鄉民代表、村長等候選人涉嫌賄選案件計八件，候選人及樁腳羈押七人、交保七人，呼籲選民遇有行賄能踴躍提出檢舉，檢察官會絕對保守秘密，花蓮地檢署昨天也與在地企業曾記麻糬合辦「反賄選袋著走」宣導活動，將反賄宣導文辭圖章印在購物紙袋上加深選民印象。

內政部長徐國勇與警政署長陳家欽，昨到花蓮縣警局嘉勉警方查賄有功，現場頒獎表揚有功警員，強調，今起是縣議員競選活動起始日，從過往紀錄來看，越接近投票日越是現金買票的高峰期，他要求警方打起精神嚴格查察，勿枉勿縱，捍衛清白選情。