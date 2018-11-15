〈北部〉竹市首場電視政見會 6選將1缺席棄權

2018-11-15

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長選舉首場電視政見會昨天登場，六個候選人中只有無黨籍候選人謝文進缺席棄權，爭取連任的市長林智堅、國民黨籍許明財、無黨籍黃源甫、李驥羣和郭榮睿都各自述說政見，爭取選民認同。

首先發言的黃源甫說，會續發放老人年金，也提到會在南寮和香山蓋建迪士尼樂園，也提出兩岸直航及鐵路地下化等訴求。

接著發言的無黨籍李驥羣則為親仁里都更案的居民發聲，建議市府能聘請他擔任「都更委員」，會為都更者保障權益。

國民黨籍許明財提到市政工作是有延續性的，包括東西向快速道路連接南寮大道和轉運站等都已在他任內規劃，他也提出「一帶二心三連結」和幼有所育、老有所養、壯有所用的全方位政策，強調會爭取鐵路地下化，呼籲市民票投國民黨。

由選委會代抽到四號的無黨籍候選人謝文進未出席，以棄權論，事後謝文進總部發佈新聞稿指出，「不願意與作秀與作假的人同台」，因此不參加政見會。

代抽到五號的林智堅說，上任後除整頓市容，更展現施政魄力，過去火車站地下道、錦華公園、樹林頭公園、中央公園、隆恩圳、新竹公園都是政績，新竹漁人碼頭親子沙灘、賞蟹步道等建設，都是市民用得到的建設。對於未來，林智堅也提出大車站和大新竹輕軌計畫及「竹科X」計畫，承諾會把人生最成熟的時刻奉獻給最愛的新竹市，延續幸福工程。

最後發言的郭榮睿則說會推動鐵路地下化、填海造地及學校全面裝冷氣等政見。

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