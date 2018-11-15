〈北部〉竹縣首場傳統政見會 4縣長選將端牛肉

2018-11-15

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣首場公辦傳統政見會昨天在竹北市民眾活動中心舉辦，四名縣長候選人共同握手致意，並各自從經濟、交通和教育，暢談參選理念，也都各自透過臉書直播，藉此向更多網友支持者宣傳政見。

楊文科：拚經濟、重教育、享福利

經由抽籤，四人正巧抽中自己的號次順序。第一個上台的楊文科，以「再創三十年榮景」參選理念發表縣政建設願景，積極串連產業力拚科技聚落倍增擴充，以「拚經濟、重教育、享福利」，打造老、中、青、幼都照顧的社會安全體系；另爭取台大設立附屬中學，勾勒竹北、竹東、寶山輕軌運輸，打造大新竹共榮。

葉芳棟：回收台大校地 建機器人學校

接著發表政見的葉芳棟，首先批評民代捻香團，捻香團文化浪費社會資源。他並批評不當的土地政策，大量囤地造成地價、房價上漲，年輕人買不起房子，這無異是聯合財團和投資客坑殺年輕人。他並建議回收台大竹北校地，改建機器人學校，以因應未來發展。

鄭朝方：維新三支箭 改變新竹縣

鄭朝方提出「維新三支箭，改變新竹縣」，從教育、環境、交通著手，當選後定與桃園市、新竹市攜手合作，積極向中央爭取補助，像是頭前溪水岸建設、交通網絡改善等，共同打造大新竹共好的美好生活圈。他強調一路以來提倡透過選舉來改變政治，以孩子為主軸，邀請年輕人加入一起改變，翻轉新竹縣。

徐欣瑩：發展公車網絡 加強建設

最後上台的徐欣瑩，認為新竹縣應該發展公車網絡的公眾運輸系統，先讓民眾養成習慣；但有候選人提出輕軌政見，她認為恐步上高捷虧損後塵。她還說，中醫大和外僑學校，縣府用每坪十九元賤租，有候選人在義民廟前電視辯論中說一坪調高到六百多元，其實沒有，徐欣瑩並把竹北市比喻為小台北，沒有台北的高房價，但在加強建設下，生活環境可以比台北更好。

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